高市空氣品質不佳 前鎮等6測站「紅害」
2017-02-21 08:38
高市空氣品質不佳，前鎮等6測站「紅害」。 （記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今早空氣品質不佳，前鎮等6個測站達「紅害」，尤以橋頭、仁武空品最差，空氣品質指標AQI達155，市府環保局提醒民眾留意。
根據環保署資料，雲嘉南地區AQI今早為橘色提醒，表示對敏感族群不健康；另高屏地區則是紅色警示，強調對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。
尤其高市空氣品質不佳，前鎮、楠梓、仁武、左營、前金、橋頭、等6測站AQI呈現「紅害」程度，僅林園、大寮、美濃2測站AQI普通，其餘鳳山、小港、復興3個測站，AQI呈現橘色，對敏感族群不健康。
市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。
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