搭遊輪玩埃及食宿超驚嚇 網友怒：花我11萬！
2017-02-21 09:27
郵輪側面。（圖擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊最怕遇到品質不佳的食宿，有網友PO文爆料，指自己和家人參加遊輪之旅到埃及，卻搭上號稱5星級卻破爛無比的古董遊輪，設備差不說，連吃的都餐餐讓人「驚厭」，每人團費卻高達11萬。
網友在臉書「爆料公社」PO文說，看到近來的遊覽車事件，令他忍不住也想爆料，過年期間，他和家人每人花了近11萬元團費，報名國內知名旅行社的12天9夜埃及傳奇之旅，果真令人「驚厭」不斷。
該網友說，領隊及當地導遊值得肯定，但住宿、飲食、行程安排、交通工具等，實在讓人不敢恭維。重點在五星級遊輪與旅行社所揭示的不同，竟是一艘設備老舊、毛病百出的古董級遊輪。一上遊輪，彷彿進入時光隧道，房間多處設備故障，如冷氣故障拆除修理、沒熱水洗澡、骨董NOKIA電視、淋浴蓮蓬頭斷掉只剩水管、窗戶無法關閉...等等不勝枚舉。
不僅如此，船上飲食更是奇差無比，因為「災難」重覆上演，經抗議後公司特別於除夕夜加菜，但團員卻看了為之噴飯，菜色包括斷頭不新鮮蝦子3尾、0.3公分炸中卷4片、 燒焦的魚1尾、飯一坨，小蛋糕一片、低價紅酒8人一瓶，網友直呼，花近11萬旅遊，除夕夜吃這種餐，簡直見鬼了。
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