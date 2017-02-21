| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

搭遊輪玩埃及食宿超驚嚇 網友怒：花我11萬！

郵輪側面。（圖擷取自爆料公社）

2017-02-21  09:27

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊最怕遇到品質不佳的食宿，有網友PO文爆料，指自己和家人參加遊輪之旅到埃及，卻搭上號稱5星級卻破爛無比的古董遊輪，設備差不說，連吃的都餐餐讓人「驚厭」，每人團費卻高達11萬。

網友在臉書「爆料公社」PO文說，看到近來的遊覽車事件，令他忍不住也想爆料，過年期間，他和家人每人花了近11萬元團費，報名國內知名旅行社的12天9夜埃及傳奇之旅，果真令人「驚厭」不斷。

該網友說，領隊及當地導遊值得肯定，但住宿、飲食、行程安排、交通工具等，實在讓人不敢恭維。重點在五星級遊輪與旅行社所揭示的不同，竟是一艘設備老舊、毛病百出的古董級遊輪。一上遊輪，彷彿進入時光隧道，房間多處設備故障，如冷氣故障拆除修理、沒熱水洗澡、骨董NOKIA電視、淋浴蓮蓬頭斷掉只剩水管、窗戶無法關閉...等等不勝枚舉。

不僅如此，船上飲食更是奇差無比，因為「災難」重覆上演，經抗議後公司特別於除夕夜加菜，但團員卻看了為之噴飯，菜色包括斷頭不新鮮蝦子3尾、0.3公分炸中卷4片、 燒焦的魚1尾、飯一坨，小蛋糕一片、低價紅酒8人一瓶，網友直呼，花近11萬旅遊，除夕夜吃這種餐，簡直見鬼了。

廣告
  • 看到這艘郵輪，網友說他心裡涼了一大截。（圖擷取自爆料公社）

    看到這艘郵輪，網友說他心裡涼了一大截。（圖擷取自爆料公社）

  • 郵輪上的除夕夜大餐。（圖擷取自爆料公社）

    郵輪上的除夕夜大餐。（圖擷取自爆料公社）

  • 郵輪房內神奇的骨董電視。（圖擷取自爆料公社）

    郵輪房內神奇的骨董電視。（圖擷取自爆料公社）

  • 郵輪大堂真的掛上5星。（圖擷取自爆料公社）

    郵輪大堂真的掛上5星。（圖擷取自爆料公社）

  • 遊輪房間拆除的冷氣。（圖擷取自爆料公社）

    遊輪房間拆除的冷氣。（圖擷取自爆料公社）

  • 浴室裡蓮蓬頭消失了。（圖擷取自爆料公社）

    浴室裡蓮蓬頭消失了。（圖擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出國 旅遊 爆料公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：搭遊輪玩埃及食宿超驚嚇 網友怒：花我11萬！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.