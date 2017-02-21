週四起全台轉濕冷 吳德榮：北部低溫下探12度
2017-02-21 09:00
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，受到大陸冷氣團影響，23日起各地天氣轉濕冷且將持續4、5天。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（21日）桃園以北和東北部地區雲量增多、降雨機率增加，中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，受到大陸冷氣團影響，週四（23日）起各地天氣轉濕冷且將持續4、5天。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模式模擬顯示，明天（22日）轉東南至偏南風，溫度又大幅回暖，但水氣多容易起霧，各地皆有局部短暫陣雨發生的機率。23日鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降且伴隨降雨，天氣變化很大，愈晚愈冷。
週五至下週一（24至27日）受冷氣團影響，日、夜氣溫皆低，中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率，迎風面及山區雨比較大。下週二（28日）冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，但北台灣仍偏濕冷。
貼文還寫到，23日晚上至25日台北市最低溫約可降至14度左右，中部以北沿海空曠地區低溫約在12度。26、27日的氣溫僅小幅回升1度，天氣持續濕冷，台北市低溫約在15度、中部以北沿海空曠地區的最低氣溫則仍在13度左右。
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