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大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁

最近學者研究證實，大屯山確實是活火山，而過去大屯山附近也不斷傳出各種地質異常活動。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-21  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕最近學者研究證實，新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，面積推出約4分之1個北市大小，因此確認大屯山是活火山。而過去大屯山附近也不斷傳出各種地質異常活動，如2012年萬里溫泉就曾因水溫過高燙死人。

時間回溯到2012年7月，當時新北市萬里區加投路公共溫泉浴池水溫出現異常，水溫竟飆升30度來到80度而封閉，一名7旬老翁則疑似沒注意到警告標示，在8月前往泡湯導致全身2度灼傷，最後送醫急救宣告不治，引發當地居民議論紛紛。

據《東森新聞雲》報導，2014年2月12日台北士林區發生芮氏規模4.0地震，當時氣象局就解釋，這個地震是地底岩漿在冷卻過程，造成岩層塌陷才產生地震。2015年大屯山附近的巴拉卡公路4.5公里處還傳出神秘怪聲，不少民眾一直聽到轟隆聲。

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