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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報

中央氣象局指出，今天（21日）桃園以北和東北部地區雲量增多、降雨機率增加。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-21  06:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（21日）桃園以北和東北部地區雲量增多、降雨機率增加，基隆北海岸及宜蘭有較明顯降雨，下半天北台灣降雨趨緩，南台灣水氣增多有零星雨。氣象局於16縣市（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，由於昨晚東北季風增強、迎風面水氣增加，昨晚至今天白天桃園以北和東半部地區雲量增多、降雨機率提高，基隆北海岸及宜蘭有較明顯降雨，新竹以南地區則維持多雲到晴。下半天東北風減弱，北台灣降雨趨緩，南台灣水氣增多，有零星下雨的機率。

溫度方面，各地早晚低溫約在16至20度間，北台灣白天約22、23度，其他各地則在25至28度左右。

氣象局預估，週三（22日）鋒面逐漸接近，下半天各地降雨機率增高，中部以北、東半部地區以及南部山區都可能有局部短暫陣雨。週四（23日）鋒面通過，接著大陸冷氣團南下，北部及東北部地區深夜低溫僅13至15度，中部約16度，南部及花蓮約18、19度，台東約20度。天氣方面，各地有短暫陣雨。

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空氣品質方面，今天高屏AQI局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
17 ~ 22 20 ~ 30 23 ~ 29 19 ~ 26

氣象局於16縣市（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天高屏AQI局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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