02/21 各報重點新聞一覽

2017-02-21 06:17

自由時報

中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫

中國感染H7N9的人類病例中，發現變種病毒，我國衛福部昨表示，今年國內首例H7N9境外移入個案檢體，病毒經全基因序列分析，與中國的變種病毒幾乎一致，確認也是新的基因型，且對於克流感等現有抗病毒藥物具有抗藥性，目前尚無確定有效的治療藥物。

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台北美國商會：一例一休 衝擊營運

台北美國商會（AmCham Taipei）在最新的「二○一七商業景氣調查報告」中指出，衝擊美商在台灣營運有很多因素，「勞基法」今年新進榜就排名第三；商會執行長吳王小珍直言，已有某高科技美商對投資計畫採觀望態度，暫緩執行，「因還在計算勞基法的成本衝擊」。

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一日遊早出晚歸 雙駕駛制228連假前上路

蝶戀花旅團發生翻車事故，面對二二八連假，交通部祭出六措施要讓消費者安心出遊，交通部宣佈，將嚴審一、二日遊的旅遊產品，對行程時間較長的團，要求須「替換駕駛」、不能一人超時駕駛，業者需派兩位駕駛，且行程走到哪要更換駕駛需註明在行程表；價格、遊程不合理的旅團，更將要求下架。另外，三月將登場阿里山花季，考量車程過長，擔心駕駛工時會逾十二小時，今年國光客運台北、台中、高雄直達阿里山的路線都將喊卡、取消。

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蘋果日報

影片曝光 2.33秒奪命 金正男 傳拒交出620億遭暗殺

北韓領袖金正恩的異母長兄金正男，上周一在馬來西亞機場遭暗殺猝逝，可能有11人涉案。他遇襲影片前晚首度曝光，短短2.33秒就被施毒，據信是北韓間諜部隊策動。有一說因金正男不肯交出約620億元台幣惹殺機。北韓昨反咬大馬調查有政治動機，雙方爆發口水戰，兩國友好關係惡化。

不合理1日遊 直接下架

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆造成33死，各界譁然，交通部昨公布多項整頓措施，包括228連假前完成首波一、二日遊旅遊產品清查，價格及遊程不合理者直接下架，遊程過長的一日遊將要求配雙駕駛，即起並召回與事故車同型的166輛遊覽車臨檢，清查高風險駕駛列為業界僱用參考黑名單。旅遊業者指一日遊價格恐變貴，學者則批交通部未對症下藥。

聯合報

防司機超時工作 雙駕駛制228連假上路

蝶戀花賞櫻團車禍，一日遊行程安全備受質疑，交通部亡羊補牢。交通部政次王國材昨說，將全面清查國旅行程，若有早出晚歸、車程太長等恐致駕駛超時行程，將要求業者安排雙駕駛，並將更換駕駛時間點揭露，或以高鐵、台鐵等方式接替，新制預計自二二八連假起適用。

港前特首曾蔭權 涉貪搭囚車收押

香港前特首曾蔭權涉貪案，香港高等法院日前確認一項公職人員行為不當罪成立，昨天下午再開庭，法官不准曾蔭權保釋，曾蔭權搭囚車進入收押中心（看守所），成為首個入收押中心等待判刑的前特首。

中國時報

港史首例 前特首曾蔭權涉貪 當庭收押

香港前行政長官曾蔭權因案被控「公職人員行為不當罪」成立，香港高等法院昨開庭，宣布延至22日宣判；未獲准交保的曾蔭權，當庭收押上銬至荔枝角收押所，成為首位還押候判的卸任特首，也創下香港司法史首例。法官透露，緩刑機會不大，曾蔭權恐難逃牢獄之災。

星巴克明日起漲價 那堤1杯貴15元

國內餐飲業漲價HOLD不住了！繼麥當勞、肯德基、八方雲集、鬍鬚張、85度C陸續調漲售價後，昨日咖啡連鎖店龍頭統一星巴克也宣布明（22）日起，調漲旗下29款飲品價格5~20元，平均漲幅為8％，最高漲幅高達16％。在原料、人力成本節節高漲下，連具集團採購優勢的國際級精品咖啡星巴克也頂不住而調漲售價，預料今年萬物齊漲風已勢不可擋。