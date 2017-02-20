金門縣議員陳滄江兌現承諾 和教養院「早餐有約」

2017-02-20 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕「只要看到他們笑我就開心」！金門縣議員陳滄江今天兌現和晨光教養院的「早餐約會」，免費讓院生大啖漢堡，大伙開心之餘，相約春暖花開再去「焢蕃薯」。

陳滄江3年前到私立晨光教養院探訪，一口答應要請大家吃漢堡，從此1年1約，每年都和院生有個早餐的約會，今年同樣約在金門唯一的全國漢堡連鎖店。

對於這一天，晨光院生都很期待，不少院生這幾天特別守規距，除了兩人因健康因素無法到場，其他22名院生都參加。他們看到陳滄江與民進黨金門縣黨部主委吳增允及志工的出現，高聲大喊「江哥好」。

陳滄江說，私人設立的教養院經營不易，能幫一點是一點，日前才與民進黨縣黨部合送院生每人1 頂毛帽，希望拋磚引玉，各界能少辦燒錢的活動，多關懷弱勢鄉親。

看著院生吃得滿足又津津有味，還高聲有力的喊出「謝謝江哥」，陳滄江與吳增允的眼裡，早已泛出感動的光芒，再次相約春暖花開的日子，走出戶外「焢蕃薯」。

晨光教養院收容心智障礙院生24人，受縣府委託辦理「蘭湖日間照顧服務中心」，提供縣籍失智、失能老人日間照顧服務。