| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

金門縣議員陳滄江兌現承諾 和教養院「早餐有約」

2017-02-20  23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕「只要看到他們笑我就開心」！金門縣議員陳滄江今天兌現和晨光教養院的「早餐約會」，免費讓院生大啖漢堡，大伙開心之餘，相約春暖花開再去「焢蕃薯」。

陳滄江3年前到私立晨光教養院探訪，一口答應要請大家吃漢堡，從此1年1約，每年都和院生有個早餐的約會，今年同樣約在金門唯一的全國漢堡連鎖店。

對於這一天，晨光院生都很期待，不少院生這幾天特別守規距，除了兩人因健康因素無法到場，其他22名院生都參加。他們看到陳滄江與民進黨金門縣黨部主委吳增允及志工的出現，高聲大喊「江哥好」。

陳滄江說，私人設立的教養院經營不易，能幫一點是一點，日前才與民進黨縣黨部合送院生每人1 頂毛帽，希望拋磚引玉，各界能少辦燒錢的活動，多關懷弱勢鄉親。

看著院生吃得滿足又津津有味，還高聲有力的喊出「謝謝江哥」，陳滄江與吳增允的眼裡，早已泛出感動的光芒，再次相約春暖花開的日子，走出戶外「焢蕃薯」。

晨光教養院收容心智障礙院生24人，受縣府委託辦理「蘭湖日間照顧服務中心」，提供縣籍失智、失能老人日間照顧服務。

廣告
  • 民進黨金門縣議員陳滄江（左一）與晨光教養院院生「早餐有約」，開心分享漢堡、薯條。（記者吳正庭攝）

    民進黨金門縣議員陳滄江（左一）與晨光教養院院生「早餐有約」，開心分享漢堡、薯條。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：金門縣議員陳滄江兌現承諾 和教養院「早餐有約」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.