高市農村再生計畫40處 杉林推獨角仙生態公園

2017-02-20 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有40個社區通過農村再生計畫，杉林區杉林社區近來完成「獨角仙公園」，增加社區綠美化休憩景點，也復育獨角仙棲地，打造獨角仙生態社區，吸引大批遊客參訪，活化社區產業。

高市通過農村再生計畫有40處社區，分布範圍涵蓋大樹、內門、燕巢、旗山、六龜、美濃、杉林、彌陀、梓官、永安、甲仙、田寮區等，農委會於100年至105年補助經費7億8千萬元，提升農村整體環境、公共設施建設、生態保育、文化保存及產業活化等。

杉林社區耆老表示，小時候印象中社區有很多獨角仙，但近來卻很少看到，社區為了改善景觀、推廣產業，在市府農業局的協助下，號召居民及志工一起動手，整理原為舊屋殘瓦、堆置碎裂水泥量體的窳陋空間，將基地上原有的碎裂水泥量體、碎石、舊屋殘瓦的紅磚撿拾集中，再拼湊後以洗石子作外觀補強，營造獨角仙藝術裝置，宣誓社區復育生態的決心。

社區居民保留現有的老榕樹、龍眼樹進行修枝，並預留老樹樹根呼吸的空間、覆土，還給老樹一個友善的生長環境，並以尚有柱體的舊屋殘骸，利用其柱體成攀網立柱的效果，種植杉林地區特色產物葫蘆及獨角仙喜愛的食物光臘樹，營造獨角仙棲地。

值得一提的是，社區利用現有素材，加入綠美化植栽，藉由老、中、青年動手的過程中，傳承許多景觀改善技巧與社區故事給青少年們，為原是殘破的社區一隅注入新活力，居民與志工透過培根計畫的課程，增加社區的能力，再藉由僱工購料的實作，實現社區的願景。

農業局長蔡復進表示，農村再生是透過既有的農村再生培根課程訓練，改變傳統上民眾被動接受社區改造的方式，藉由社區組織的運作，激發社區民眾由下而上主動參與，關心自身所處的社區環境、文化及產業發展問題，農業局願意成為有力的推手，整合農村社區居民的力量，共同翻轉農村，促進高雄農村永續發展。