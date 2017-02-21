這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建

2017-02-21 00:00

〔記者陳彥廷／林邊報導〕座落林邊鄉林邊村的3村落聯合辦公室，2樓是舉辦大小活動的康樂台，該建物因興建年代久遠，加上辦公室地板因地層下陷低於路面至少30公分，幾成危樓，從內而外的門檻相當另類，鄉公所爭取經費重建為3層樓辦公空間，不過2樓仍計畫為獨特的半露天戲台。

位於忠孝路的邊中林、林邊及永樂3個村聯合辦公室，興建逾40年，原先僅2樓空間為地方信仰中心忠福宮的戲台，後來村辦公室進駐1樓，但因地層下陷，旁邊不斷填高路基，村辦公室日漸「深埋」，與附近較新建的民居是落差頗大。

「至少低30公分！」林邊村長姚源明說，2樓的半露天康樂台，可視神明生日，作戲朝南為三山國王廟忠福宮，朝西則是媽祖廟慈濟宮，鄉內的部分大小活動也會在康樂台上舉辦，前方除馬路也是特別的萬用「廟埕」，熱鬧年節集市是大部分鄉民小時記憶，夜市聚集此處。

目前整個辦公室地面低於路面達30公分，形成另類的由內而外的門檻，1樓外牆僅約200公分，從外部就能清楚看出與附近新建民居的明顯差異，門還只能朝內開，八八水災更曾淹沒整個1樓。

老舊建築遇地層下陷，林邊鄉公所去年向內政部爭取千萬元經費重建，鄉公所秘書洪俊仁表示，考量春節期間集市多，元宵後才開始動工，預計在今年底前完工，1樓辦公室，2、3樓活動中心，2樓並延用半露天的康樂台設計，前方馬路將順勢重畫標線，讓路線更清楚，也提醒鄉親施工期間行經時注意安全。