| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建

2017-02-21  00:00

〔記者陳彥廷／林邊報導〕座落林邊鄉林邊村的3村落聯合辦公室，2樓是舉辦大小活動的康樂台，該建物因興建年代久遠，加上辦公室地板因地層下陷低於路面至少30公分，幾成危樓，從內而外的門檻相當另類，鄉公所爭取經費重建為3層樓辦公空間，不過2樓仍計畫為獨特的半露天戲台。

位於忠孝路的邊中林、林邊及永樂3個村聯合辦公室，興建逾40年，原先僅2樓空間為地方信仰中心忠福宮的戲台，後來村辦公室進駐1樓，但因地層下陷，旁邊不斷填高路基，村辦公室日漸「深埋」，與附近較新建的民居是落差頗大。

「至少低30公分！」林邊村長姚源明說，2樓的半露天康樂台，可視神明生日，作戲朝南為三山國王廟忠福宮，朝西則是媽祖廟慈濟宮，鄉內的部分大小活動也會在康樂台上舉辦，前方除馬路也是特別的萬用「廟埕」，熱鬧年節集市是大部分鄉民小時記憶，夜市聚集此處。

目前整個辦公室地面低於路面達30公分，形成另類的由內而外的門檻，1樓外牆僅約200公分，從外部就能清楚看出與附近新建民居的明顯差異，門還只能朝內開，八八水災更曾淹沒整個1樓。

老舊建築遇地層下陷，林邊鄉公所去年向內政部爭取千萬元經費重建，鄉公所秘書洪俊仁表示，考量春節期間集市多，元宵後才開始動工，預計在今年底前完工，1樓辦公室，2、3樓活動中心，2樓並延用半露天的康樂台設計，前方馬路將順勢重畫標線，讓路線更清楚，也提醒鄉親施工期間行經時注意安全。

廣告
  • 林邊鄉3村的聯合辦公室，因旁邊地基不斷填高，現在外牆僅約2百公分，和休旅車車高度差不多。（記者陳彥廷攝）

    林邊鄉3村的聯合辦公室，因旁邊地基不斷填高，現在外牆僅約2百公分，和休旅車車高度差不多。（記者陳彥廷攝）

  • 林邊鄉3村的聯合辦公室，因旁邊地基不斷填高，現在外牆僅約2百公分，和休旅車車高度差不多。（記者陳彥廷攝）

    林邊鄉3村的聯合辦公室，因旁邊地基不斷填高，現在外牆僅約2百公分，和休旅車車高度差不多。（記者陳彥廷攝）

  • 林邊村長姚源明辦公都要從內踏過「門檻」才能外出。（記者陳彥廷攝）

    林邊村長姚源明辦公都要從內踏過「門檻」才能外出。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 危樓 地層下陷 村辦公室
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.