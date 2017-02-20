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大屯火山噴發前兆 「一天200次規模1以上地震」

大屯火山群被學者證實為活火山，一天超過200次規模1以上的地震，才是火山噴發的前兆。（記者張嘉明攝）

2017-02-20  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕大屯火山群過去被認為是休眠火山，但近日學者證實，新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，面積推出約1/4個北市大小，因此正式確認是活火山，但民眾不須太過慌張，因為中央氣象局曾指出，如一天超過200次規模1以上的地震，才是火山噴發的前兆。

研究大屯火山群的中研院地科所研究員林正洪在設立地震觀測站後證實，金山、萬里至火山群地底下有岩漿庫，推估面積約1/4個北市大小。林正洪說，如果大屯山噴發是以爆炸式為主，除了有火山熔岩，還會夾雜炙熱的火山碎屑流、火山彈與火山灰。假如大規模噴發，時速上百公里的火山碎屑流，可能在數分鐘裡橫掃數公里範圍的動植物，遠一點還可能有火山彈，士林、天母和北投都在影響範圍。

《聯合報》報導指出，雖然陽明山國家公園管理處資料顯示，大屯山地質年輕，火山活動活躍，且公園內到處可見噴氣孔、溫泉、地熱等景觀，但中央氣象局曾解釋，如一天超過200次規模1以上的地震，才是火山噴發的前兆。因此，即便地表下有岩漿庫，以及岩漿活動的現象，都不代表會馬上噴發，民眾不須太過慌張。

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