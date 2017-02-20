| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
浩天吸金案 副總裁張峻豪限制出境、出海及住居
 首頁 > 生活

禁止高污染車輛進入 石門水庫擬列空品淨化區

2017-02-20  22:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今年起施行《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，針對交通工具制定3大面向管制措施，包含劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗；環保局表示，會分階段禁止高污染車輛進入空品淨區，將規劃新增石門水庫也納入空品淨區，成為全市的第5處。

環保局長沈志修指出指出，桃園市有超過2萬1千輛柴油大客貨車及10萬輛二行程機車，排放出的污染物十分可觀，桃園已劃設4處空氣品質淨區，包含桃園中壢台一線、桃園國際機場、慈湖、小烏來風景區，今年起分階段限制88年7月以前出廠的一、二期柴油車，以及所有二行程機車進入。

謝宏松表示，石門水庫一直在施行水土資源保護，為求完善，環保局規劃將石門水庫納入下一波的空品淨區，全面性保護石門水庫周邊的環境資源。

謝宏松說，現階段以加強路邊攔檢、檢舉等方式，限制高污染車輛進入空品淨區，違者將處1500元至6千元罰款，並要求車主強制檢驗，未來也會設置類似「測速照相機」的車牌辨識系統，加嚴管制。

在配套措施方面，謝宏松表示，除了有淘汰二行程機車補助2千元、新購電動機車最高補助3萬1千元的方案外，桃園市是全國唯一開辦新購電動巴士補助的地方政府，每輛補助150萬元、每座充電設施補助50萬元，目前桃園已有53輛電動巴士，710大溪永寧線上路後，預計全市會有68輛電動巴士。

廣告
  • 桃園市有超過2萬1千輛柴油大客貨車及10萬輛二行程機車，排放出的污染物十分可觀，環保局劃設空品淨區禁止高污染車輛進入。（環保局提供）

    桃園市有超過2萬1千輛柴油大客貨車及10萬輛二行程機車，排放出的污染物十分可觀，環保局劃設空品淨區禁止高污染車輛進入。（環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 石門水庫 空污
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：禁止高污染車輛進入 石門水庫擬列空品淨化區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.