禁止高污染車輛進入 石門水庫擬列空品淨化區

2017-02-20 22:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今年起施行《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，針對交通工具制定3大面向管制措施，包含劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗；環保局表示，會分階段禁止高污染車輛進入空品淨區，將規劃新增石門水庫也納入空品淨區，成為全市的第5處。

環保局長沈志修指出指出，桃園市有超過2萬1千輛柴油大客貨車及10萬輛二行程機車，排放出的污染物十分可觀，桃園已劃設4處空氣品質淨區，包含桃園中壢台一線、桃園國際機場、慈湖、小烏來風景區，今年起分階段限制88年7月以前出廠的一、二期柴油車，以及所有二行程機車進入。

謝宏松表示，石門水庫一直在施行水土資源保護，為求完善，環保局規劃將石門水庫納入下一波的空品淨區，全面性保護石門水庫周邊的環境資源。

謝宏松說，現階段以加強路邊攔檢、檢舉等方式，限制高污染車輛進入空品淨區，違者將處1500元至6千元罰款，並要求車主強制檢驗，未來也會設置類似「測速照相機」的車牌辨識系統，加嚴管制。

在配套措施方面，謝宏松表示，除了有淘汰二行程機車補助2千元、新購電動機車最高補助3萬1千元的方案外，桃園市是全國唯一開辦新購電動巴士補助的地方政府，每輛補助150萬元、每座充電設施補助50萬元，目前桃園已有53輛電動巴士，710大溪永寧線上路後，預計全市會有68輛電動巴士。