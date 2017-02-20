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沖天金髮神似川普 伊凡卡曬兒萌照引爆熱議

川普外孫西奧多的萌照昨（19）日曝光，身騎大象絨毛玩偶，頭頂直衝天際的金髮，髮型宛如川普的翻版，可愛模樣立刻引爆網路熱議。（圖擷取自ivankatrump的IG）

2017-02-20  23:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女兒伊凡卡昨（19）日在社群網站分享兒子西奧多的萌照，只見11個月大的西奧多騎著大象絨毛玩偶，頂著直衝天際的金髮，髮型宛如川普的翻版，可愛模樣立刻引爆網路熱議。

《每日郵報》報導，伊凡卡（Ivanka Trump）昨日在Instagram分享兒子西奧多（Theodore）的萌照，這位川普家族中年紀最小的成員，身穿有泰迪熊補丁裝飾的藍色睡衣，腳踩小白鞋，騎在大象絨毛玩偶上，露出開心的微笑，一頭沖天金髮造型更是宛如川普的翻版，模樣相當可愛。

西奧多27日將歡度1歲生日，上個月西奧多在白宮裡爬行的影片曝光後，吸引大批粉絲關注，西奧多最新萌照昨日曝光後，再度引爆了網路熱議，網友們紛紛留言表示「好可愛的孩子」、「遺傳了外公的基因」、「這髮型超酷炫」，但也有網友擔心西奧多會步上川普10歲小兒子巴倫（Barron Trump）的後塵，淪為有心人士的政治工具。

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