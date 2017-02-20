PM2.5監測設備 桃園指定30家寺廟裝設

2017-02-20 21:55

［記者陳昀／桃園報導］「環保廟宇」越來越多，像台北市知名的行天宮就已取消焚香，桃園市政府環保局也鼓勵廟宇的香燭減量或金紙集中焚化，並公告「寺廟裝設細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，最高補助9萬9千元，即日起至10月底申請，鼓勵寺廟裝設PM2.5監測設備，並指定30家寺廟優先輔導裝設。

環保局空氣品質保護科科長蘇振昇表示，補助設備分2類，第一類是裝設細懸浮微粒連續自動監測設施PM2.5監測系統，可補助6萬9千元，第二類是連動排煙設備、可補助3萬元，2項總計最高可補助9萬9千元；蘇振昇說，今年編列250萬元預算、補助額度有限，有意裝設的宮廟要儘早提出申請，若反應良好，明年會提高預算。

蘇振昇指出，只要是政府登記有案、位於桃園市的宮廟都可申請，監測設備會即時顯示寺廟內的PM2.5濃度，一旦超過室內空氣品質標準（35 mg/m3），螢幕會亮紅燈警示，提醒廟方立即宣導民眾減香、抽除香爐內的香腳等措施；若有裝置連動排煙系統，會自動啟動抽風扇，排出室內污濁的空氣。

八德區三元宮及大溪區仁和宮已示範裝設PM2.5監測設備近兩年，頗受參拜民眾好評，蘇振昇說，今年依照各行政區的信仰中心及宮廟的自身意願，指定30家優先輔導實施，希望廣為推動、維護參拜信眾的健康。