新發現7種昆蟲 全國只有金門大膽島看得見
大膽島上被認為具威脅性、最需要長期追蹤的昆蟲熱帶虎頭蜂。（圖由張永仁提供）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處今天表示，大膽島昆蟲資源調查結果，發現麻胸黃紋步行蟲等七種昆蟲是全國新記錄種，顯現其昆蟲多樣性資源豐富，值得更進一步觀察及研究。
研究團隊提醒，大膽島即將開放觀光，其中的熱帶虎頭蜂，雖僅有單一標本採集，但因毒性強，最值得長期追蹤、觀察。
金管處二○一五年委託張永仁團隊，對烈嶼地區昆蟲資源展開基礎調查及蒐集影像資料，範圍包含烈嶼地區及大膽島。
張永仁指出，經過兩年調查，除了七、八月常見、族群量豐富穩定的特色甲蟲「翹角姬兜蟲」外，大膽島已記錄到三百一十二種昆蟲；其中包括七種全國最新記錄種，分別是麻胸黃紋步行蟲、欖仁瘤象天牛、黑盾肥腳金花蟲、熱帶虎頭蜂、黃帶丸尺蛾、腌翅弄蝶、小帶透翅蛾。
張永仁指出，其中最值得長期追蹤的，就屬去年六月出現的熱帶虎頭蜂這種大型蜂類，至於牠是偶發性飛過？還是已繁殖的族群？需在島上持續追蹤調查才能確認。
張永仁指出，熱帶虎頭蜂屬大量群棲的社會性昆蟲，對人畜有一定程度的危險性，體型比金門本島固有的黃腰虎頭蜂大很多，毒性相對更強，因此是否為大膽島的固有種，隨著未來大膽島開放觀光，這種昆蟲更須特別留意追蹤觀察。
金管處表示，金門本島昆蟲名錄約1000餘種，但全島面積僅0.79平方公里的大膽島，卻能擁有300多種的昆蟲種類，顯現其昆蟲多樣性資源極為豐富。
軍事要塞的大膽島上，蘊藏豐富的昆蟲多樣性資源。（記者吳正庭攝）
大膽島上發現的腌翅弄蝶。（圖由張永仁提供）
大膽島上新發現的昆蟲「麻胸黃紋步行蟲」。（圖由張永仁提供）
大膽島上的黃帶丸尺蛾（圖由張永仁提供）
大膽島上的黑盾肥腳金花蟲。（圖由張永仁提供）
大膽島上的欖仁瘤象天牛 。（圖由張永仁提供）
大膽島上的小帶透翅蛾。（圖由張永仁提供）
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