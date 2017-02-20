家禽禁運禁宰7天要延長？ 農委會：週四決議

2017-02-20 21:55

〔記者林彥彤／台北報導〕全國家禽禁宰禁運7天政策已過4天，中央疫情應變中心今天召開第2次專家會議並決議，要透過行政委託方式加強人力採樣鴨場，並觀察疫情變化及病毒檢驗結果，預計在星期四下午決定禁運禁宰是否要延期。

農委會防檢局統計，檢出H5N6病毒的撲殺數量共計1萬5840隻，且近日又新增一例是從加拿大進口的蛋種雞，小雞從桃園機場進口時採樣五隻皆驗出陰性，運至台南善化區隔離場隔離時死亡率偏高，檢驗確診為H5N6，現已完成撲殺。

農委會副主委陳吉仲表示，全國禁運、禁宰將在24日到期，預計持續觀察近日的疫情變化以及病毒檢驗結果，並於星期四下午公布禁運、禁宰日期是否需延長的決議。

陳吉仲說，為防疫，專家會議中決議，只要在有爆發疫情的禽場1公里內都要全部採樣檢驗，同時針對全國3000多場鴨場進行全面採樣檢驗。

有鑑於人力不足以及部分鴨隻即將上市，陳吉仲說明，防檢局要以行政委託方式，聘請特約獸醫師協助採樣並支付其每場800的酬勞，費用將由行政院支出。