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疑感染H5N6 新埔養雞場主：對雞隻健康有信心

2017-02-20  22:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕被指養雞場疑似感染到H5N6且涉嫌偷偷棄置病死雞的新埔林姓養雞場主人今天獨家受訪說，他養雞養了6年，每1批都是把剛孵化的小雞，從台中帶回新埔慢慢養大，到了16週左右開始出售，每週至少消毒1次，從沒有發生過任何疫病。

他說，有色雞只是佔市場的2成，最大宗的仍是白肉雞，但是以這波政府防疫來說，白肉雞卻不受禁運、禁屠政策限制，建議應該納入。

新竹縣家畜疾病防治所表示，中央認為白肉雞都集中在室內飼養，平均35天就賣出，迅速長大、迅速進入市場的飼養特性，再加上飼養環境比較不會跟外面有所接觸，都是讓白肉雞相對感染禽流感的風險比較低之故。

另外洗選蛋也是經過消毒等步驟才出廠，使用的也是1次性包材，所以也比較沒有帶原的風險。

問林男「萬一」明天的結果要讓他面臨4000多隻大、小雞要被強制撲殺，可能損失多少？他一時無語，回神後才說「我對我的雞隻健康有信心！」

林男說，雞隻很怕溫差超過攝氏10度以上的日子，6年來，他的養雞場平均每天都有可能折損1到2隻雞，他雖還沒加入養雞協會，但都依法委託在地的化製廠處理雞屍，不會亂丟。

他說自己不是新竹人，過年返鄉過節直到日前才回來，發現1個春節連假後，雞場總共暴斃了16隻竹北仿雞，其實算正常的。

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  • 新埔林姓可疑養雞場已經被下令禁止移動，明（21）日檢體報告如果證實呈現H5亞型高病原陽性反應，圖中場內的雞隻都將被撲殺。（記者黃美珠攝）

    新埔林姓可疑養雞場已經被下令禁止移動，明（21）日檢體報告如果證實呈現H5亞型高病原陽性反應，圖中場內的雞隻都將被撲殺。（記者黃美珠攝）

  • 新埔林姓可疑養雞場已經被下令禁止移動，明（21）日檢體報告如果證實呈現H5亞型高病原陽性反應，圖中場內的雞隻都將被撲殺。（記者黃美珠攝）

    新埔林姓可疑養雞場已經被下令禁止移動，明（21）日檢體報告如果證實呈現H5亞型高病原陽性反應，圖中場內的雞隻都將被撲殺。（記者黃美珠攝）

  • 新埔林姓養雞業者（右下）今天受訪直言，對自己的雞隻健康有信心。（記者黃美珠攝）

    新埔林姓養雞業者（右下）今天受訪直言，對自己的雞隻健康有信心。（記者黃美珠攝）

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