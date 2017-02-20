疑感染H5N6 新埔養雞場主：對雞隻健康有信心
2017-02-20 22:47
〔記者黃美珠／新竹報導〕被指養雞場疑似感染到H5N6且涉嫌偷偷棄置病死雞的新埔林姓養雞場主人今天獨家受訪說，他養雞養了6年，每1批都是把剛孵化的小雞，從台中帶回新埔慢慢養大，到了16週左右開始出售，每週至少消毒1次，從沒有發生過任何疫病。
他說，有色雞只是佔市場的2成，最大宗的仍是白肉雞，但是以這波政府防疫來說，白肉雞卻不受禁運、禁屠政策限制，建議應該納入。
新竹縣家畜疾病防治所表示，中央認為白肉雞都集中在室內飼養，平均35天就賣出，迅速長大、迅速進入市場的飼養特性，再加上飼養環境比較不會跟外面有所接觸，都是讓白肉雞相對感染禽流感的風險比較低之故。
另外洗選蛋也是經過消毒等步驟才出廠，使用的也是1次性包材，所以也比較沒有帶原的風險。
問林男「萬一」明天的結果要讓他面臨4000多隻大、小雞要被強制撲殺，可能損失多少？他一時無語，回神後才說「我對我的雞隻健康有信心！」
林男說，雞隻很怕溫差超過攝氏10度以上的日子，6年來，他的養雞場平均每天都有可能折損1到2隻雞，他雖還沒加入養雞協會，但都依法委託在地的化製廠處理雞屍，不會亂丟。
他說自己不是新竹人，過年返鄉過節直到日前才回來，發現1個春節連假後，雞場總共暴斃了16隻竹北仿雞，其實算正常的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》中繼投手群失準 台灣隊4分差惜敗古巴
- 拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍
- 金正男案疑雲重重 北韓大使質疑馬國捏造嫌犯
- 小8巧遇「假嚴爵」 陳漢典HIGH堵人
- 風光受訪過後… 女士官督導長突調職
- MVP埋伏「91連線」照樣殺！
- 【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證
- 陸軍寒戰營 撩起青年熱血
- 台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 黃喉貂追殺 山羌撞車保命
- NBA》明星賽後觀戰指南 這5件事你一定要知道
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 擄童？ 推銷員佯稱有活動 要家長帶童出門惹議
- 〈品牌故事〉林百里買天和魚產 送張忠謀
- 〈台股青紅燈〉公主大戰最美麗董事長
- 「房價會不會漲可從剩女數量來看」 經濟學者惹議
- 工商團體一例一休調查 全民皆輸成真
- 不只是演員 艾希頓庫奇成性奴買賣「最後防線」
- 林心如婚禮結束就報到 挺蘇有朋素顏也甘願
- 月津港文化園區 台南爭取10億打造
- 電子票證破8千萬張 「嗶出」746億元
- 指揮巨星索契夫 4月率土魯斯管弦樂團來台
- Ella睡美人 老公出賣床照
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 后里泰安櫻花季登場 盛開至二二八
- 金酒「靠自己」再贏一場就晉季後賽
- 張宇閃嫁副總裁 掰了精彩情史
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 老5「與世無爭」 璞園鬥志消沉
- 〈品牌故事〉天和鮮物巨資圍海 為養健康好魚
- 試乘首遇假日 家庭客機捷一日遊
- 〈熱門族群〉老船拆、新船少 散裝航運迎好年
- 自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌
- 趁人之危？中國海航成德銀第4大股東
- 草屯現任、在野對決 戰成平手
- 李千娜有始有終看歌神開唱 卻被罵「太過分」
- 江少慶趕進度 「球質」獲郭總背書
- 〈圖像心職場〉新計畫 心方向
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑感染H5N6 新埔養雞場主：對雞隻健康有信心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分