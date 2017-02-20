女學生逃家3個月 台南少年隊比對千餘筆臉書成功尋人

2017-02-20 22:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市邱姓國中女學生，3個月前負氣離家出走，音訊全無，台南市警局少年隊在網路偵蒐比對1千多筆「個人FB臉書」才找到尋人線索，再由志工團隊和邱女面談12次輔導，上週才讓邱女返家復學。

邱母在女兒離家失聯後，問遍女兒的死黨同學，都無邱女下落，憂心愛女在外安危，向警方報案協尋女兒終於找到人，破涕為笑。

台南市少年隊尋人任務成功，隊長吳順發說，接獲此案後，立即全力展開尋人任務，分隊長潘姿穎犧牲休假清查，比對邱女在網路交友情形後，在網路逐一偵蒐比對1千多筆「個人FB臉書」，發現邱女在「FB臉書」的2月14日情人節當天，有名胡姓少年留言表達愛慕，警方循線找到胡男住處，再詢問邱女行蹤。

警方查出邱女因父母離異，由祖父隔代教養，因處青少年叛逆期，又不諒解母親改嫁，3個多月前憤而離家出走，寄住女性朋友家。

找到人後，少年隊派出「天使專案」志工團隊找邱女積極輔導、關懷，前後有12次面談，才化解母女心結，由志工團隊護送邱女返家，結束這場失蹤驚魂記並返校復學。

潘姿穎說，看到孩子返家、復學，真是讓人感到開心，一切辛苦都值得，後續將持續追蹤。

吳順發表示，不少中輟生個案幾乎都是「家庭功能缺乏」的孩子，才會找同儕「取暖」，父母對叛逆期青少年的教養應避免「硬碰硬」，用關懷代替責備，輔導重於訓導。