| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

追湖口病死雞來源 檢警擴大訪查範圍

2017-02-20  22:34

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣爆發H5N6禽流感疫情，新竹地檢署檢察官許大偉指揮新竹縣警局會同縣府農業處共同追查，懷疑上週五被棄置在湖口的病死雞來自新埔林姓男子的養雞場，今天下午檢察官傳喚林男到案說明，暫不排除他涉案，但也持續擴大訪查範圍。檢察官許大偉直言，目前追查的重點首在哪裡有發生病死雞，其次是誰偷丟病死雞。

繼林男的養雞場被鎖定後，今天檢警另也獲報在竹北、新豐交界處另有可疑業者，但經查訪後，發現該場的雞隻都「活跳跳」，將責成家畜所防治人員再持續密集訪視、監控。

新竹縣政府為免疫情擴散，今天下午召開緊急應變會議決定，一旦明（21）日下午林男的養雞場檢體報告出爐，不管是否跟湖口病死雞有關，只要呈現H5亞型「高病原」陽性反應，就將把2場4000多隻雞都撲殺。

不過縣府也表示，林男2場共4000多隻在養雞隻中，目前只有16隻不明原因暴斃，比例偏低，外觀也跟禽流感暴斃的特徵：紅腳、落翅、類似拔罐後的紅腫樣貌不符，而仍存活的也沒有明顯的臨床症狀，所以一時間也還無法排除可能是「正常耗損」，一切就等明天的報告協助釐清。

檢警則說，他們會鎖定林男，除了他的養雞場跟棄置點有地緣關係，他們在林男的養雞場內，也發現用來裝病死雞的同款飼料袋和某塑化廠袋子，以及跟病死公雞一樣，配戴有目前飼主已經很少使用的「雞眼鏡」。

林男說，給公雞帶「雞眼鏡」仍是很多飼主的作法，這是為了避免公雞們目光彼此直視而發生爭鬥。同款飼料袋則是坊間很容易取得，至於塑化廠袋子不是他的，是他承租的房東堆置在他養雞場旁的。

廣告
  • 新竹檢警從湖口被棄置的禽流感病死雞上發現公雞配戴有目前飼主已經少用的「雞眼鏡」，而這在林男的養雞場內也有發現。（記者黃美珠翻攝）

    新竹檢警從湖口被棄置的禽流感病死雞上發現公雞配戴有目前飼主已經少用的「雞眼鏡」，而這在林男的養雞場內也有發現。（記者黃美珠翻攝）

  • 新竹檢警從湖口被棄置的禽流感病死雞上發現公雞配戴有目前飼主已經少用的「雞眼鏡」，而這在林男的養雞場內也有發現。（記者黃美珠翻攝）

    新竹檢警從湖口被棄置的禽流感病死雞上發現公雞配戴有目前飼主已經少用的「雞眼鏡」，而這在林男的養雞場內也有發現。（記者黃美珠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6新型高病原禽流感 H5N6禽流感 湖口 禽流感 禽流感疫情 竹縣 養雞場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：追湖口病死雞來源 檢警擴大訪查範圍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.