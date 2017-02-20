追湖口病死雞來源 檢警擴大訪查範圍
2017-02-20 22:34
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣爆發H5N6禽流感疫情，新竹地檢署檢察官許大偉指揮新竹縣警局會同縣府農業處共同追查，懷疑上週五被棄置在湖口的病死雞來自新埔林姓男子的養雞場，今天下午檢察官傳喚林男到案說明，暫不排除他涉案，但也持續擴大訪查範圍。檢察官許大偉直言，目前追查的重點首在哪裡有發生病死雞，其次是誰偷丟病死雞。
繼林男的養雞場被鎖定後，今天檢警另也獲報在竹北、新豐交界處另有可疑業者，但經查訪後，發現該場的雞隻都「活跳跳」，將責成家畜所防治人員再持續密集訪視、監控。
新竹縣政府為免疫情擴散，今天下午召開緊急應變會議決定，一旦明（21）日下午林男的養雞場檢體報告出爐，不管是否跟湖口病死雞有關，只要呈現H5亞型「高病原」陽性反應，就將把2場4000多隻雞都撲殺。
不過縣府也表示，林男2場共4000多隻在養雞隻中，目前只有16隻不明原因暴斃，比例偏低，外觀也跟禽流感暴斃的特徵：紅腳、落翅、類似拔罐後的紅腫樣貌不符，而仍存活的也沒有明顯的臨床症狀，所以一時間也還無法排除可能是「正常耗損」，一切就等明天的報告協助釐清。
檢警則說，他們會鎖定林男，除了他的養雞場跟棄置點有地緣關係，他們在林男的養雞場內，也發現用來裝病死雞的同款飼料袋和某塑化廠袋子，以及跟病死公雞一樣，配戴有目前飼主已經很少使用的「雞眼鏡」。
林男說，給公雞帶「雞眼鏡」仍是很多飼主的作法，這是為了避免公雞們目光彼此直視而發生爭鬥。同款飼料袋則是坊間很容易取得，至於塑化廠袋子不是他的，是他承租的房東堆置在他養雞場旁的。
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