一蘭拉麵真的快來了 全台首店選在這開幕！

2017-02-20 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣享有高知名度的日本拉麵名店「一蘭拉麵」，目前僅在香港有海外分店，一蘭社長去年證實2017年將在台展店，如今台灣臉書粉絲專頁也在近日曝光。

「一蘭拉麵」進軍台灣傳聞已久，一蘭拉麵社長吉富學去年曾說，最快2017年秋季在台灣開店。近日其官方臉書粉絲專頁「天然豚骨拉麵專門店一蘭〈台灣〉」曝光，公司地址位於「台北市信義區松仁路97號1樓」，為前OUTBACK澳美客牛排館的舊址，幾乎可以確定「一蘭拉麵」會開在這。

1月期間人力銀行網站也曾PO出「台灣一蘭日本拉麵」的正職、兼職服務人員職缺，工作時間包括從晚上10時到隔日早上7時的大夜班，可以推斷，台灣的一蘭拉麵應該會比照日本、香港店面，以24小時不打烊的模式營業。