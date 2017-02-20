北台灣明略轉涼 新竹以南溫暖舒適好天氣
2017-02-20 21:17
明天北台灣偏涼，其他地區為溫暖舒適好天氣。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今晚東北季風增強，明（21日）清晨北台灣將轉涼，低溫約16至20度，沿海及空曠地區風力將增強，體感溫度也會略低一些，高溫則約在22至23度，其他地區高溫可望來到25至28度，為溫暖舒適的好天氣。
中央氣象局指出，今天晚間起東北季風短暫增強，迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭將有明顯降雨，桃園以北、東半部也有降雨機會，明天白天降雨將會趨緩，新竹以南則為穩定天氣，下半天風場轉偏東南，南台灣有零星降雨。
今晚起台南以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域風力將快速增強，易有9至10級強陣風，沿海地區風浪較大，民眾從事海邊活動或海上作業需多加留意。
空氣品質方面，明天高屏局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明天短暫降溫，22日氣溫又將大幅回升，最高溫達到28度以上，23日大陸冷氣團南下，屆時氣溫將驟降，台北市約降至14度、北台灣沿海空曠地區約在12度。另外24日至27日，3千公尺以上高山氣溫將降至零下，加上水氣豐沛，將有利於降雪，民眾可以期待。
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