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周比蒼否認允付喪葬費 被害家屬公布影片打臉

2017-02-20  23:25

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號遊覽車翻車車禍，被害家屬質疑蝶戀花旅行社創辦人周比蒼原同意支付卅三位罹難者家屬喪葬費用卻二度跳票，但周比蒼今否認，並痛罵自治會家屬代表陳先生「雜碎」、「騙子」！陳先生為此公佈二月十八日內部協調會影片，指影片中周比蒼同意支付喪葬費用，「打臉」周比蒼的說詞。

陳先生今公布十八日，周比蒼與家屬協調治喪費用的影片。影片中，周比蒼表示，家屬只要交收據，交給台灣仁本審查，家屬費用是否合理，「只要仁本答應，我通通付，因為他們內行。」陳先生表示，這是周比蒼首度向家屬承諾願意支付治喪費用，並提供蝶戀花聯繫窗口的手機給家屬。他並說，觀光局與旅行公會當天皆有派人出席協調會，影片可以為證。

然而，十九日早上，台灣仁本卻說未收到喪葬費代墊消息，並還要家屬跟周討錢；令陳不滿說，至今還未討論到賠款，且蝶戀花窗口關機，感覺是「人前說一套，人後說一套」，質疑周跳票。不久當日中午，陳先生再度問前來靈堂致意的周，周簡短回應「同意」。沒想到，今日周比蒼又變卦，陳痛批，這是第二次跳票！

周比蒼昨卻表示，「我答應十五萬，沒有這個事，聽那些人在胡說八道，我也無所謂，死豬不怕熱水燙，有話法院講。」周還罵陳先生是「想多訛一點錢」，「他根本就是騙子，雜碎！」因此，陳先生把十八日的影片公佈給各大媒體，打臉周，並表示，他同意支付十五萬的喪葬費用。

台灣仁本表示，國道五號車禍發生後不久，周比蒼向他們說，一位罹難者支付五萬元的治喪費用，因此會按照此費用向蝶戀花請款。至於部分家屬額外另要求所增加的費用，並不清楚家屬是否持收據向周請款，是否會兌現？

相關影音（從4分32秒開始）

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  • 國道五號車禍，被害家屬質疑卅三位罹難者喪葬費二度跳票！（記者陳紜甄翻攝影片）

    國道五號車禍，被害家屬質疑卅三位罹難者喪葬費二度跳票！（記者陳紜甄翻攝影片）

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