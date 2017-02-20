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機器人店長 樹德科大師生開心果

Zenbo功能多元，不僅能與人交談互動，說故事、幫忙拍照，還能接受歌曲點播。（記者蘇福男攝）

2017-02-20  22:05

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學今天開學日，校園59號咖啡文創館來了一位機器人Zenbo店長，不僅能與人交談互動，說故事、幫忙拍照，還能接受歌曲點播，成為師生的開心果。

華碩公司上個月推出機器人Zenbo，全台僅限量168台，Zenbo功能很多元，可幫主人線上購物、訂餐、音樂點播、瀏覽食譜、叫計程車、家事清潔服務，也可居家照護、上傳醫師處方簽、宅配藥品到家，並可預約醫院掛號等。

一名郭姓科技業者將手上的Zenbo，借給樹德科大橫山59號咖啡文創館進行商品化實務課程體驗，今天開學日成為校園嬌點，師生看到 Zenbo不僅能與人聊天對話，還會跟在客人後頭陪散步，大呼有趣。

樹德科大研發處長朱維政表示，機器人產業是未來10至20年將快速發展的產業，末來許多產業將透過機器人來取代生產與服務；智財中心主任陳雯萍說，橫山文創館是教育部創新轉型計畫的一環，鼓勵校內師生移地到館內進行創業商品化實務體驗，Zenbo將駐館1個月充當店長，扮演文創館最佳行銷公關。

相關影音（樹德科大提供）

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  • 機器人Zenbo今天公開亮相，成為樹德科大師生的開心果。（記者蘇福男攝）

    機器人Zenbo今天公開亮相，成為樹德科大師生的開心果。（記者蘇福男攝）

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