淡水「私房景點」 楓樹湖木蓮花開5成了
2017-02-20 20:33
淡水區楓樹湖木蓮花開花了，初估再7到10天，將會是最好的造訪賞花時間。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區楓樹湖木蓮花林近期開花了，目前花況已達5成，初估再等上7到10天，將是最好的探訪賞花時間。
順著楓樹湖步道路線向上前進，即可撞見一片木蓮花林，逾千棵木蓮花穿插佇立於坡間，數年前該處尚是私房景點，屬於部分「內行的人」所知悉的秘境，經過幾番口耳相傳、網路推薦後，已是許多人前往探訪的熱點，縱使平日也能見到遊客蹤影。
木蓮花另又稱木蘭花，花型好似蓮花座，加上散發微微淡香，呈現高雅、脫俗的氣質，也營造了寧靜、安詳的氛圍，許多探訪花景的遊客都不由得地驚豔「好漂亮呀」。
淡水區楓樹湖再生農園發展協會總幹事黃朝深表示，木蓮花最開始是用於切花，不過看到花朵這麼漂亮，也漸漸地捨不得將其摘下，漸漸地孕育出這片園林，這是許多人大概從50年前開始一代傳一代下來後所累積的成果。
黃朝深指出，目前花況已開約5成，由於近期天氣不太穩定、有些異常，其實開花時間和數量相較過往都有些晚了，初估大概再等上7到10天，將會是最好的賞花時間，「若是天氣熱，花開就會快」。
木蓮花林開放遊客前往參觀，為了避免土壤因為過度踩踏而硬實，造成養分、水分吸收困難，園區內步道將視情況開放。黃朝深說，樂於分享這片美景，遊客只要好好愛護、愛惜就是最好的回饋了。
前往木蓮花林的路幅寬度有限、空間不足，會車不易、停車也難，相關單位也建議欲前往賞花者可步行前往。
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