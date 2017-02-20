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原是活火山！學者：大屯山下藏1/4北市大小岩漿庫

學者指出，大屯山下藏大量岩漿庫。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-20  20:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的大屯火山群過去被認為是休火山，最近學者卻證實，新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，面積推出約1/4個北市大小，因此正式確認是活火山，不過噴發時間和規模學者還難以預測。

據《蘋果》報導，研究大屯火山群的中研院地科所研究員林正洪在設立地震觀測站後證實，金山、萬里至火山群地底下有岩漿庫，推估面積約1/4個北市大小。林正洪說，如果大屯山噴發是以爆炸式為主，除了有火山熔岩，還會夾雜炙熱的火山碎屑流、火山彈與火山灰。假如大規模噴發，時速上百公里的火山碎屑流，可能在數分鐘裡橫掃數公里範圍的動植物，遠一點還可能有火山彈，士林、天母和北投都在影響範圍。

林正洪坦言，火山的噴發時間和規模很難預測，「幾年、10年、數十年都可能，仍需更多研究。」他也呼籲政府，應將觀測網擴大為北台灣，才能夠預防這樣潛藏的不定時超級炸彈。

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