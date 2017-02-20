星巴克比日本貴 網友諷不吃飯也要去喝一杯裝潮

2017-02-20 20:45

〔記者楊雅民／台北報導〕統一星巴克一口氣漲價約一成，網友哀嚎聲此起彼落，指漲價後日本星巴克竟比台灣便宜逾一成，「買不起了，整個超哀傷」，有的網友則諷，「漲到二百我再來喝，現在不夠貴不夠潮」。

日本星巴克小、中、大、特大杯拿鐵售價分別為330日圓、370日圓、410日圓、450日圓，含稅價折合新台幣分別為96元、108元、120元和131元，竟比台灣便宜11~14.5%。

有網友諷，日本基本月薪是台灣的兩倍以上，普遍的時薪是800日圓，約新台幣217元，「台灣已經部份商品比日本還貴了，再漲就真的很不要臉」、「盤子快買」。

有些網友則自嘲，「漲這麼少，還好吧，不考慮多漲些嗎？」、「漲到二百我再來喝，現在不夠貴不夠潮」、「不吃飯也要去喝一杯裝潮」、「本人沒五百不喝，一百二十這種喝不下去」。