台南廠商釋170職缺 職業大貨車司機薪4~8萬
2017-02-20 21:39
〔記者王俊忠／台南報導〕勞動力發展署台南就業中心將於二十二日上午在仁德區仁德里活動中心辦理在地廠商徵才，有十家製造業與運輸業共釋出逾一七０個工作職缺，其中運輸業開出優渥薪資條件，南北線營業大貨車司機與職業聯結車司機薪資四萬元到八萬元，希望求職朋友把握媒合機會。
活動當日現場有豐年豐和、台灣瑞電、豐盟企業、榮星電線工業、穎佳企業、東帝龍實業、龍月實業、品元國際、茂仁電機業、東捷科技等十家公司釋出儲備幹部、機械維修員、作業員、設備組裝員、技術人員、組裝包裝作業員、焊接/板金生產技術人員、機台操作人員、堆高機倉管人員、品管檢驗人員、工程師、毛邊清理人員、生產送貨員、生管助理、零件製圖員、作業員、行政助理、大貨車隨車員、大貨車司機、職業聯結車司機、組立人員等計一七０個工作機會。
台南就業中心主任胡瑞娟表示，近幾年製造業努力改善工作環境，很多優質傳產起薪不輸科技業，且當日徵才廠商大部分在仁德轄區，鄰近該區的求職朋友請把握這次機會，找到適合自己的工作。
活動詳情洽台南就業中心06-2371218分機191或192，或逕上賈好嘉（JobGoodjob）～雲嘉南分署粉絲團查詢。
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