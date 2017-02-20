貧生上大學借用電腦辛苦不便 議員助募全新電腦

2017-02-20 22:42

〔記者王俊忠／台南報導〕愛心接力！南市議員呂維胤五年前在市府社會局擔任機要秘書時幫一位陳姓少年恢復低收入戶資格，去年，陳少考取北部國立大學機械系與呂分享喜悅，但呂得知陳生求學所需的電腦是向同學借用，很辛苦又不方便，即幫忙募得一部全新高階電腦送給他，鼓勵他繼續勇闖未來、努力實踐夢想。

五年前，陳姓少年低收入戶資格被取消、寫信求助賴市長，呂維胤幫助他恢復低收資格，後來，陳生常寫信給呂分享生活點滴、感謝當時協助，他也沒被貧困家境打倒，去年考上台北一所國立大學機械系。

在寒假開學前，呂維胤特地探訪陳生，從聊天中得知其生活困苦，求學之路也艱辛，如太貴的教科書就跟學長買，買不到二手書就用手機照相，看著照片念書，連該科最重要的電腦，竟也是向同學借用，在這種刻苦模式下讀書，每科依然維持在八十分以上，很不簡單！

呂探知這狀況後覺得工欲善其事、必先利其器，機械系需要繪圖與跑大量程式，電腦得跟同學借實在辛苦也不方便，他提供一萬元獎助學金給陳生，並對外求助一位善心友人，這位善友馬上答應捐贈一部最高階電腦，還把周邊配備配齊，以應陳生未來求學之需。

呂維胤表示，感謝這位願付出、不願具名的善心友人，善友促成一個「三勝」的故事，第一勝，使陳生得到電腦，讓他在學業上能更專心、順利；第二勝，可藉陳生爭氣故事激勵人心、感動社會；第三勝，是讓過去接受賴清德市長協助才完成學業的呂維胤，有機會延續愛心接力，幫同樣有上進心的弱勢學生完成學業。呂希望未來若有機會，陳生也能繼續善的循環，讓更多需要協助的人得到社會溫暖。