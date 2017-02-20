快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水

2017-02-20 19:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕快去儲水！就怕等一下連加水站的水都沒了！

台灣自來水公司第11區管理處緊急通知，因為台中市東區精武東路與三賢街口，施工挖破支援彰化供水管，部分地區將停水，停水時間將從今晚8時起，到明天晚上22時止，停水26小時。

彰化地區受到影響的地區，停水地區有彰化市、鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘里及花壇鄉白沙村。

而水壓降低地區有線西鄉、和美鎮及伸港鄉。

民眾如有疑慮的洽詢電話：

彰化給水廠（04）735-2471、 彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910