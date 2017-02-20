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青農界「馬蓋先」！辭百萬廠長職打造科技溫室

彰化青農夫妻檔柯景發與陳慧如，努力打造無毒溫室農場。（記者劉曉欣攝）

2017-02-20  21:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕青農界的「馬蓋先」！辭去百萬年薪機械工廠的廠長，彰化縣伸港鄉青農柯景發二年前開始投入溫室農場，發揮原有專長，自製授粉棒，還有自製溫室用水自動控制系統，還有結合遠端遙控技術，出門在外就遙控溫室相關設備！

今年46歲的柯景發說，他原本是想要創業，利用自家的農地來蓋機械工廠，但他堅持只有「合法」才能永續經營，但光是農地蓋廠房就無法合法，乾脆辭職返家當農民，堅持溫室無毒路線，跟老婆陳慧如一起栽植小番茄、小黃瓜、節瓜與哈蜜瓜輪作。

柯景發不只是去上課學習農業新知，還發揮自己機械專長，他認為農作物要種得好，就要把水與土地管理好，自己設計自動控制儀器，儲水、過濾淨化、灑水通通可以一步到位，還能夠結合雲端科技，出門在外「遙控即可」。

他看到日本製的小番茄授粉棒要價3000元，乾脆自己動手作，他花不到300元就用筷子、震動馬達、電池、鋤頭木柄自製授粉棒，「因為小番茄靠風就可以授粉」，高處植株花朵用授粉棒輕輕一碰就可以達到授粉目的，把機械與農業專長完美結合，這讓縣議員賴清美大讚說，把科技帶進農業，技術與其它農民分享，真是有夠棒！

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  • 彰化青農柯景發，打造溫室用水自動控制系統。（記者劉曉欣攝）

    彰化青農柯景發，打造溫室用水自動控制系統。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化青農柯景發，自製的授粉棒。（記者劉曉欣攝）

    彰化青農柯景發，自製的授粉棒。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化青農夫妻檔柯景發（圖右）、陳慧如，打造無毒溫室農場。（記者劉曉欣攝）

    彰化青農夫妻檔柯景發（圖右）、陳慧如，打造無毒溫室農場。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化青農柯景發（圖左）與妻子陳慧如（圖右），不只打造無毒溫室農場，還樂與人分享技術，連縣議員賴清美都說讚。（記者劉曉欣攝）

    彰化青農柯景發（圖左）與妻子陳慧如（圖右），不只打造無毒溫室農場，還樂與人分享技術，連縣議員賴清美都說讚。（記者劉曉欣攝）

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