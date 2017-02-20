雲林太陽光電農業 進軍薩爾瓦多

薩爾瓦多大使錢曾愛珠（左一）率團參訪雲林太陽光電養菇農場。（記者廖淑玲攝）

2017-02-20 21:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕薩爾瓦多大使錢曾愛珠今天率團參訪雲林開陽集團太陽光電養菇農場，盼能協助推動雲林經驗進軍國際。

開陽集團為國內最大太陽能EPC廠，研發將農棚闢為菇類栽培室或太陽能溫室，董事長蔡宗融今年1月間曾隨同總統蔡英文出訪中美洲4友邦，發現中美洲相當適合推動太陽能結合農業，因而促成此次的拜訪參觀活動。

今天薩爾瓦多大使錢曾愛珠、參事羅培斯及外交部拉丁美洲及加勒比海司參事陳昆甫等人專程到雲林，觀摩太陽能結合農業的實績與推動經驗。

蔡宗融表示，該集團開創「光電┼農業」的經營模式，設置太陽光電養菇場，並與虎尾科技大學產學合作建置太陽能溫室，種植山葵等特殊植物，成功研發木黴菌，以廢棄的太空包製造有機肥料及營養液，達到循環利用，推動台灣農業向前邁進。

蔡宗融強調，薩爾瓦多日照量比台灣多出20％到35％，天然災害又少，相當適合推廣太陽能農業，未來該套生產模式將整套移植到該國，將雲林經驗進軍國際。

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