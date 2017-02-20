稻香市場變社區常照基地 民眾盼保留超市
2017-02-20 20:59
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府因為北投稻香市場為海砂屋、商圈不佳，經市府市場處評估已無設置市場的效益，決定將市場用地變更為機關用地，該案今天通過北市都委會同意，未來該處將作為健康照護產業基地，提供社區型長照設施及托育中心等社會福利設施，並保留現有市立圖書館及區民活動中心等社區設施。居民反映希望可以保留超市功能，都委會同意只要附屬設施不超過總樓地板面積30％都准許設置。
稻香市場位於北投稻香路，國防大學政戰學院旁，面積約0.32公頃，土地主管機關為市場處。稻香市場目前共提供超市、市立圖書館及區民活動中心等功能，但103年鑑定為海砂屋須拆除重建，圖書館自修室與區民活動中心也因天花板掉落無法使用。而稻香市場超市因為商圈機能不佳，市場處在104年6月已評估無設置市場效益，該店年營業額約為3600萬元，屬於營運不佳的公有超市。
都發局表示，北市府為配合北投再生計畫與長照政策發展需求，稻香市廠未來將結合北投榮總醫院、陽明醫院、關渡醫院等醫療資源轉型為健康照護產業基地，提供社區型長照設施及托育中心等社會福利設施，並保留現有市立圖書館及區民活動中心等社區設施。
有當地民眾陳情表示，當地里多為住宅區無商店街，居民買菜很不方便，因此認為超市有保留必要。都委會參考民眾意見後，同意依照台北市通例，附屬設施只要不超過總樓地板面積30％都准許設置。
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