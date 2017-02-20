艋舺青山宮地基掏空 廟方啟動3個月灌漿工程

2017-02-20 20:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市市定古蹟艋舺青山宮疑似因水管破裂造成地基掏空，部分區域出現地層下陷、柱子傾斜危害到建築。廟方2月2日啟動長達3個月的灌漿工程，搶救約有160年歷史的青山宮，預估經費高達1000萬元以上。中正萬華區立委林昶佐、市議員劉耀仁今天到場關心，希望工程可以快速穩健進行，不要影響今年農曆10月的靈安尊王聖誕慶典。

青山宮總幹事吳斌表示，會發現地基掏空是因為水費突然暴漲，去年5月水費開始往上漲，半年前暴增到兩萬多元，經查發現是水管爆裂導致大量漏水，更因此沖刷到青山宮底層土壤，導致建築呈現傾斜，部分區域因此出現龜裂、傾斜；他補充，廟方雖然仍在進行灌漿工程，但仍會開放給信眾參拜。

負責工程的朝瀚實業負責人楊易璋表示，經過透地雷達探測，青山宮內有數處地層鬆軟，最大面積位於中庭區域，約10坪大。他表示，古蹟灌漿與一般工程灌漿不同，不能因過於急躁而傷害到建築體，因此同樣範圍別處施工只要3個禮拜就能完成，在這裡可能要花上3個月，估計會花上1000萬元以上。

文化局表示，2月6日已邀集文資委緊急會勘提供專業協助，並同意廟方依其所提送補強工法先行施作；另外，此案所需經費亦已協助向文化部申請補助，預定3月初召開審議會。

林昶佐也提到，青山宮是清朝興建的卡榫建築物，只要任何一個地方歪掉就會牽動整棟建築物，所以不能沒有動作。劉耀仁表示，青山宮是萬華人信仰中心，他強調經費不是問題、更何況我們還有第二預備金可支應。