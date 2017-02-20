中市第二市場慶百年 日治經典「台灣料理」再現
2017-02-20 18:47
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第二市場喜慶百年，市府經發局加以整建，5月將依日治時代《臺灣日日新報》食譜，遵古法烹煮，推出當時仕紳推祟的13道經典「台灣料理」，提供給民眾跨越時空的美味料理，展示令人驚豔的台中百年饗宴。
經發局長呂曜志今（20）日在市政會議指出，第二市場早期號稱「貴婦市場」，日治時代的綠川一帶聚集許多商人，四周商家林立販售稀少的舶來品，景象繁榮、熱鬧非凡，周邊酒樓林立，而中部最具規模的酒樓「醉月樓」也坐落於此。
日治時代「台灣料理」為有別於「日本料理」而命名，是台灣上層仕紳階級精緻宴飲文化的代表。經發局依據《臺灣日日新報》在1907年與1934年報導，顯示「台灣料理」包括紅燒魚、塔魚餅、八風菜、吐絲蝦仁等多道名菜。
呂曜志說，經發局正進行文獻考證，依照當時的習俗挑選經典13道料理，並依照古法烹製，預計5月推出第二市場喜慶百年饗宴，重現當年「台灣料理」風味，給市民體驗一場當地特有的道地跨越時空美食饗宴。
另也將魯肉飯、麻薏湯、肉包等第二市場的16項經典美食，翻譯成英日韓等多國語言，讓國外旅客可以進一步認識市場美食小吃。經發局表示，第二市場整建後，將讓飲食更加衛生、明亮與通風，展示台中百年新意象。
而為迎接第二市場百年慶，經發局也設計以紅燈籠妝點市場，營造出張燈結綵的喜慶感覺；六角樓等進出入口，還架設復古廣告看板，同時展示林權助的攝影照片作品，展示台中百年意象。
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