高鐵車廂難放大行李 入出國旅客怨

2017-02-20 19:20

［記者黃旭磊／高雄報導］中南部旅客搭高鐵到桃園出國，回國時遇晚班機抵達熱門時段，因同車廂僅前後兩處大行李放置區，需排隊等待旅客調整，放滿了也只能放回座位，乾脆讓座給行李。

桃園國際機場航點多、班次密，中南部旅客常搭高鐵趕班機，拖行李進車廂遇到放置區被放滿，又不能提上行李架，就只能放在座位前方或走道，遇到晚班機熱門時段，整車廂幾乎被大件行李佔滿，不少旅客乾脆「讓座給行李」，到站時也需調空間讓鄰座下車。

記者考察發現，高鐵車廂前後端入口處各有一處大型行李放置區，多數時段是空著，但列車行駛到桃園站時會湧入不少旅客置放，若放不下就向上堆疊，有些放在走廊，確實是行李很多。

高鐵左營站表示，乘務員或督導會協助旅客調整，部分放上行李架，若遇到車廂擁擠，最後一排座位有多餘空間也可塞，請旅客見諒。