桃捷通車首月拿電子票證打5折 一卡通聯名卡加碼優惠

2017-02-20 20:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕桃園機場捷運訂3月2日正式通車，桃捷公司偕同電子票證公司今宣布，通車時將同步開放使用電子票證，首月使用電子票證票價打5折﹔一卡通再加碼優惠，6月30日前使用一卡通聯名卡/Debit卡搭乘桃園捷運，天天再享5%刷卡金回饋。

一卡通表示，目前聯名卡發卡量突破200萬張，合作銀行達17家，這次聯合銀行再加碼優惠，希望能吸引更多往返台北、桃園地區的通勤族及機場旅客多使用一卡通。

一卡通說明，使用一卡通聯名卡/Debit卡搭乘台北及高雄捷運享5%刷卡金回饋，桃捷通車後也同享5%優惠，兆豐銀行加碼回饋到10%（含原5%），優惠至106年6月30日止。

參加聯名卡銀行包括聯邦、第一、中信、國泰世華、永豐、土銀、元大、大眾、台新、合庫、華南、陽信、彰化、兆豐、台企銀、台北富邦、玉山等17家。

另使用「中國信託LINE Pay一卡通聯名卡」綁定LINE Pay帳戶搭乘全台交通，還可回饋時下最夯的LINE Points點數1%。