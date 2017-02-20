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王功橋流量增 居民喊拓寬

2017-02-20  20:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化8景之一的王功夕照聞名遐邇，觀光人潮不斷，可是往來交通的「王功橋」因為橋身老舊，出現多處龜裂，加上橋面僅有兩線道，當地居民擔心假日遊覽車車輛增多，還要與鐵牛車、機車爭道恐不敷使用，也易發生危險，希望拓寬改建。縣府工務處表示，王功橋去年橋檢安全，惟橋幅兩端狹小，交通易生危險，已向中央爭取改善「瓶頸路段」經費。

王功橋76年竣工，橋長110公尺，8米寬，是連接王功漁港與王功鬧區的唯一橋樑，但因橋面狹小，經常發生人車爭道的畫面，當地人多年來不斷爭取拓寬，幾無下文，因此向立委洪宗熠陳情。今日洪宗熠偕同芳苑鄉長洪和炉、彰縣府工務處代表等人前往會勘，評估拓寬可能。

洪宗熠表示，王功橋面兩端狹小，造成遊覽車轉彎上橋困難，來往車輛經常險象環生，所以特地來釐清王功橋管理歸屬，等芳苑鄉公所提出計畫案後，將向中央爭取經費，以改善當地交通問題。

芳苑鄉公所建設課長徐豐姿表示，王功橋受限旁有抽水站，橋面僅能增設機車道。縣府工務處長林漢斌表示，王功橋現況良好，惟橋面兩端狹小有拓寬必要，將配合立委向中央爭取擴大內需方案中「危險橋樑及瓶頸路段」改善經費，初估約400萬元。

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  • 王功橋僅有兩線道，經常發生人車爭道，險象環生的局面。（畫面取自google map）

    王功橋僅有兩線道，經常發生人車爭道，險象環生的局面。（畫面取自google map）

  • 當地居民習慣騎機車往返王功橋，遇假日遊覽車增多，就容易發生危險。（記者陳冠備攝）

    當地居民習慣騎機車往返王功橋，遇假日遊覽車增多，就容易發生危險。（記者陳冠備攝）

  • 當地居民向政府與民代陳情，希望拓寬王功橋，改善交通。（記者陳冠備攝）

    當地居民向政府與民代陳情，希望拓寬王功橋，改善交通。（記者陳冠備攝）

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