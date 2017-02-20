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石門水庫剩半座 228請媽祖遊湖求雨

石門水庫剩半座、夢幻草原外露3分之1。（記者李容萍攝）

2017-02-20  18:25

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區近兩個多月來降雨量不足，水情持續吃緊，也是枯水期景象之一的阿姆坪夢幻草原平台今天已外露3分之1，但尚未長草，石門水庫集水區45家遊艇業者依例春節後、28日舉辦「媽袓遊湖遶境」活動，祈求行船出入安全，以及風調雨順，盼能早日解除旱象。

桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事簡秀貴表示，這項在庫區舉辦「媽袓遊湖遶境」活動，已經有超過50年傳統，28日預計有20至30艘遊艇、200至300人參與遶境，預計早上7時業者就會集結在阿姆坪碼頭，接著從阿姆坪出發前往大壩碼頭，接續載著媽祖遊湖，約10點半上岸，舉行祭祀與祈福儀式。

今天清晨「春雷乍響」，石門水庫集水區降下春雨，截至下午5點，水庫水位232.63公尺、蓄水率55.45%，北區水資源局估算集水區降雨0.4毫米，入流量約77.8萬噸，但相較石門水庫一天公共給水就要供水128萬噸，所入流的雨量仍不夠一日民生所用。

不過，中央氣象局預估明晨北台灣雲量增多、天氣轉涼，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北水局把握任何一次增加雨的機會，於22日晚上將進行「人工增雨」作業。

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  • 石門水庫剩半座、夢幻草原外露3分之1。（記者李容萍攝）

    石門水庫剩半座、夢幻草原外露3分之1。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫遊艇業者228請媽祖遊湖求雨。（記者李容萍攝）

    石門水庫遊艇業者228請媽祖遊湖求雨。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫剩半座、夢幻草原外露3分之1。（記者李容萍攝）

    石門水庫剩半座、夢幻草原外露3分之1。（記者李容萍攝）

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標題：石門水庫剩半座 228請媽祖遊湖求雨


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