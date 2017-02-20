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辦桌哪道菜是主角 網友激推這一道…

2017-02-20  22:04

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都有參加辦桌的經驗，而最受歡迎的菜色是哪一道呢？有網友在社群平台發文力推「炸湯圓」，意外引發熱烈討論。

網友在「Dcard」發文，指出在婚宴時，有吃到炸湯圓他就滿足了，而炸湯圓灑點花生粉超級「唰嘴」（合口味），只要有這道菜，他絕對不會放過。

不少網友紛紛留言討論，許多人也直言炸湯圓真的超好吃，有人說「第一次在飯店喜酒吃到炸湯圓就愛上了」、「每次辦桌都在等這個」。

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  • 網友認為炸湯圓是辦桌的主角。（圖擷取自Dcard）

    網友認為炸湯圓是辦桌的主角。（圖擷取自Dcard）

  • 網友認為炸湯圓是辦桌的主角。（圖擷取自Dcard）

    網友認為炸湯圓是辦桌的主角。（圖擷取自Dcard）

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