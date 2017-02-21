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北部人朝聖丹丹直喊太甜 南部鄉民：那別再特地來排隊，我們很煩

一名北部網友在PTT發文，直指丹丹漢堡多樣食品都太甜了，引發網友熱烈討論。（圖擷取自網路）

2017-02-21  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕北部一名女網友在PTT發文，說自小在台北長大，久聞「速食南霸天」丹丹漢堡大名，這次寒假特地到台南朝聖丹丹美味，吃完卻大失所望，直說「都好甜啊QQ超奇怪的」！她上網徵求大家意見，不知是不是個人口味問題？結果引發網友熱烈討論。

女網友說，她點了炸雞肉羹、薯條、玉米濃湯、還有漢堡，不只羹是甜的，連玉米濃湯也比麥當勞的甜很多，薯條更甜到吃不下去。此文一出釣出許多台北人，說自己也吃不慣太甜的口味，吃到丹丹後覺得是「被神化」，不過也有人幫丹丹說話，雖是北部人但「大推辣味雞腿堡」、「炸雞才是本體」、「北部南下吃12號，驚為天人」、「喜歡5號餐！」、「就是個人口味不同而已」。

另外也有人說：「其實不是丹丹的問題，南部本來就很多東西都很甜」「丹丹就是吃CP值的啊，台北人光看到那個價目表就嗨翻天了」，另外也有南部網友說，既然北部人嫌丹丹不好吃可以多宣導，「別再來了，看到一堆人排隊就很煩，以前都不用排隊的」！

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