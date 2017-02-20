竹北人反對豐邑百貨新建工程 理由原來是....
［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣首善之區的竹北市，卻常被抱怨沒地方可以逛街、看電影，現在除了原來的停8將蓋百貨公司，豐邑新竹喜來登大飯店北側的「大學段520地號」也計畫要蓋商業大樓，但沒想到今天下午有竹北人跳出來反對、抗議！
這些抗議者反對的理由是：他們拒絕舊建照借屍還魂，讓周邊居民變成下一個工安意外的受害者。只有讓大家先「安居」，才能進一步爭取地方繁榮。
所以要嘛按照原來的建照蓋純商城，要嘛想變更蓋住商辦混合的商業大樓，就從土地使用分區變更開始從頭跑起，否則一切不合法。
反對者已經組成了「520地號自救會」，糾集鄰近前述地號所在工地的社區居民們一起陳情。
成員張先生說，大家並不反商，但是豐邑所蓋的大樓「浩瀚一品」，前年在竹北才因開挖地下室沒有按圖施工發生崩塌，嚴重波及一旁道路、影響交通，也威脅其他周邊建物穩定性，震驚全國。
這棟被稱為豐邑百貨的「未來商城」，建商依舊是「浩瀚一品」的新建團隊。
自救會發言人王怡然說，原來建案限制只能做百貨商城，地上物只有13層樓，但是豐邑建設提案變更後卻要變成35層樓的超高住、商、辦混合大樓。
目前這個提案已有條件通過了新竹縣政府都市設計審議委員會，一旦過關，這棟建物將帶入460多戶住宅。除了周邊的交通將是問題、孩子的就學也將更困難！王怡然問「這樣對生活環境的衝擊，可有納入整體的環境影響評估？」更別提整個的使用目的也跟當初區段徵收的名義不符。
張先生說，豐邑在民國96年底取得建照後，97年就在這個基地上開挖地下室約7、8公尺深，98年停工後現場沒有適當的維護管理，積水、滋生蚊蟲不說，還造成緊鄰的道路有局部地區塌陷，他們住的社區地下室也因此出現龜裂。
如果本案變更設計成功，用舊的建照做新的建物，他們很有可能就是下1個「浩瀚一品」的受害者。
由於豐邑建設（股）公司想要順利變更過關的先決條件就是要做環評，因此今天下午對地方鄉親召開送件環評前的地方公開說明會，但是引來自救會成員到場拉白布條抗議。
豐邑建設強調，他們的建照仍在合法期間內，他們有權也依法提案變更，且一步步遵照政府的相關法令辦理。
對於浩瀚一品過去發生過的憾事，他們深自檢討，所以這次開挖的工法跟浩瀚一品不會一樣，會用更負責的態度督導施作。
至於鄉親在說明會上反映的不滿、建議等，他們都會列入記錄，收集地方意見後供環評委員們參考。
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新竹縣有竹北鄉親反對豐邑建設，在喜來登大飯店後方不蓋原來設計的地上13樓百貨商城，要改蓋地上35層樓的住商辦混合商業大樓。（記者黃美珠攝）
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自救會張先生（前）強調，他們不反商，但是反對建商拿舊建照還魂蓋變更設計的住商辦混合大樓，而不是蓋單純的百貨商城。（記者黃美珠攝）
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圖前圍籬區就是引發爭議的「豐邑百貨」基地，圖後就是豐邑新竹喜來登大飯店。（記者黃美珠攝）
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自救會成員們指控豐邑建設開挖豐邑百貨基地約7、8公尺深以後就停工迄今，完全沒有妥善維護管理，在「浩瀚一品」工安意外後，讓一旁的大樓住戶住得很不安。（記者黃美珠攝）
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豐邑建設今天下午為了「豐邑百貨」開發案召開送件環評前的地方公開說明會，但是到場者屈指可數。（記者黃美珠攝）
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