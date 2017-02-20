張正傑親子音樂會來新竹了！管樂和弦樂大PK
2017-02-20 20:23
［記者洪美秀／新竹報導］大小朋友喜愛的張正傑親子音樂會又來了！這次將帶來精采的「弦樂管樂大PK」，3月11日晚上7點半在新竹市文化局演藝廳舉行，參與演奏的小朋友，還有免費的養樂多可喝，歡迎大小朋友一起來聽聽看，到底是管樂強還是弦樂讚。
知名大提琴家張正傑，向來擁有無限創意與豐沛熱力，這次「弦樂管樂大PK」音樂會集結9位國內知名音樂家，包含大提琴家張正傑、鋼琴家沈玫伶，小提琴家梁茜雯、許淑婷，中提琴家徐曉虹，長笛家游雅慧，豎笛家朱玫玲，小號家鄧詩屏與長號家宋光清參與。
張正傑今天在新竹場演出記者會上，也小露一手弦樂、管樂大PK，雙方你來我往，首先由弦樂創意大師張正傑，及單簧管演奏家陳威稜比賽開始，鋼琴演奏家沈玫伶為雙方伴奏，單簧管一首《越來越小》拔得頭籌，弦樂器不甘示弱《天鵝》扳回一城，接續單簧管一截截卸下，大提琴琴弦也一根根拆下，眼看單簧管只剩一小截，大提琴也剩下一條弦，仍奏出悅耳好聽的樂曲，PK局勢難分高下。
張正傑說，到底哪個比較強，就邀請民眾3月11日音樂會當天，一起現場聆聽投票再一決勝負高下！且這次「弦樂管樂大PK」音樂會，小朋友們可跟著音樂家叔叔阿姨們，透過遊戲，以輕鬆愉快的方式，認識古典音樂及各種管弦樂器，還可同步聆賞到九位國內頂尖音樂家優質演出。
音樂會採售票入場，購票可洽兩廳院售票系統，票價300元、200元，電話：02-27812306。
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