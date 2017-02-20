鄉民流行語出爐 「垃圾不分藍綠」只排第 2！

2017-02-20 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妙語如珠，去年底因為解釋北市代燒雲林縣垃圾一事，在市議會上爆出一句「垃圾不分藍綠」，這一語雙關不但受到網友高度肯定，還被網友推為「2016最經典的一句話」，不過第三屆PTT流行用語，「垃圾不分藍綠」竟被這3個字打敗了。

《批踢踢實業坊》公布流行語大賞，第一名竟是諷刺大學生在《Dcard》上發表幻想文的「低能卡」，打敗了2016最經典的「垃圾不分藍綠」。

其他像是誇讚網友分析專業的「你XX系?」、海濤法師「外遇說」所創造出的「假的！眼睛業障重」、「ㄏㄏ」被中國人誤會為簡字「厂厂」的「廠廠」、表示受不了的「不要不要的」都紛紛擠進前30名。

第三屆批踢踢流行語大賞前10名

1.低能卡

2 .垃圾不分藍綠

3. 我難過（5566團體於2002發行的單曲，被網友封為神曲）

4.這我一定吉 （這我一定告，吉＝告）

5.發錢（為PTT上的虛擬貨幣，又稱P幣）

6.8+9（又稱八嘎冏，也就是八家將，在PTT上隱含著與「流氓」、「屁孩」、「低學歷」、「社會亂源」同意味）

7.銅鋰鋅（代表同理心）

8.下去領500（諷刺黨工在PTT帶風向或幫政黨離譜辯護）

9.海水退潮就知道誰沒穿褲子（名嘴胡忠信在政論節目評2014年九合一選舉的狀況，對國民黨所提出的警語，引申出某些人或某些事露出馬腳。）

10.少時不讀書，長大當記者 （嘲笑記者慣於在網路上抄襲文章ORZ）