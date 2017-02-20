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709公車平鎮到捷運永寧站24日通車 前3天試乘免費

桃園市公車七○九路線廿四日通車。（桃園市政府交通局提供）

2017-02-20  19:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕統聯客運與指南客運聯營桃園市公車709路線，從平鎮區中庸路平鎮警分局發車，經龍潭區、走國道三號到新北市捷運永寧站，預計24日通車，營運前3天、到26日開放免費試乘。

桃園市公車709路線每天上午5點半到晚間11點從平鎮警分局發車，經中庸路轉中豐路、中正路、北龍路、大昌路龍潭交流道上國道三號，再下土城交流道後到捷運永寧站，共設有19個站。

平日尖峰時間10到20分鐘一班車，離峰時間的班距是20到40分鐘，估計從平鎮警分局到捷運永寧站約需40到50分鐘，桃園市交通局副局長張新福說，以往平鎮區居民要前往新北市的板橋等地，多要仰賴火車，未來可以搭乘桃園市公車709路線抵捷運永寧站後，再換乘捷運，既方便又省時。

桃園市公車709路線採3段票收費，每段票價18元，分段點是龍潭交流道與土城交流道，若從平鎮警分局搭車到捷運永寧站，需3段票共54元，客運業說，26日前免費試乘，5月23日前，桃園往返新北的跨縣市乘客只要36元，8月23日前也只要45元，祭出多項優惠歡迎民眾搭乘。

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