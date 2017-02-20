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租屋族小心！台北最陰大樓 網友都推這棟

2017-02-20  18:49

〔即時新聞／綜合報導〕租屋、買房小心了！

一名網友在PTT表示，很多人租屋前都會先查詢是不是凶宅，網路上也有些紀錄，因為大樓火災有人過世，而出現許多靈異事件，「到底台北哪幾棟大樓最多傳說呢？」

貼文PO出後，立刻吸引網友回應，其中萬華區的「西寧市場」被網友點名為凶宅大樓，屋齡20多年自殺事件層出不窮，有將近30人在這發生意外身亡，還有自殺未遂的女子，事後稱自己原本在西門町，卻突然被一股莫名的力量牽引至西寧市場頂樓，讓辦案人員聽了毛骨悚然。

西寧市場發生多起靈異事件，據傳起因為20多年前，一位老兵忘記帶鑰匙出門，請求鄰居協助竟被拒絕，老兵只好攀爬外牆入屋，沒想到竟失足墜樓，自此，西寧市場靈異事件接連不斷。

此外，同樣是位於萬華區的「獅子林大樓」、中山區的「錦新大樓」也被網友點名超陰！「獅子林真的超多非自然身故的」、「錦新大樓每次去都出不來」。

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  • 西寧市場發生多起靈異事件，有將近30人在這發生意外身亡。（資料照，記者何世昌攝）

    西寧市場發生多起靈異事件，有將近30人在這發生意外身亡。（資料照，記者何世昌攝）

  • 萬華區的「西寧市場」被網友點名為凶宅大樓，屋齡20多年自殺事件層出不窮。（資料照）

    萬華區的「西寧市場」被網友點名為凶宅大樓，屋齡20多年自殺事件層出不窮。（資料照）

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相關關鍵字： 兇宅 凶宅 獅子林大樓 西寧市場 錦新大樓
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