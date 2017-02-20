員警面前陣頭成員逞兇？ 假的！眼睛業障重

2017-02-20 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕居然在警察面前公然打架！原來一切都是演出來的，日前有陣頭在一間宮廟的廟埕熱鬧滾滾的舞著「鬥牛陣」向神明致敬，不料突然竄出2名男子，竟然不顧員警就站在一旁，互相推擠更作勢持手中的物品砸向對方，員警見狀正要阻止，卻被一旁民眾攔下表示「假的啦！」

有網友在爆笑公社中上傳一段廟會影片，並留言表示「警察北北以為真的在打架」，影片中只見數名陣頭成員戴上道具裝扮成牛，在一處宮廟的廟埕不斷搖擺身軀，一旁裝扮成牧童的成員拿著手中的棒子時不時就朝「牛」屁股輕拍幾下，突然一人衝出陣中，並用力推了一名陣頭成員一把，無故遭推了一把的男子心中惱火，不顧手中拿的只是頂斗笠，便朝對方身上招呼。

一旁原本在指揮交通的員警，以為雙方發生口角，連忙拉住其中一人大呼「厚啦！（好啦）」，一名戴著白色帽子的民眾，輕拉員警衣袖，連續對員警說了數次「那是假的啦！」員警這才恍然大悟，原來這兩人並不是發生口角，而是台灣傳統的「鬥牛陣」。

台灣以農立國，農民對牛有著一份特殊情感，「鬥牛陣」也就是基於這份情感而發展出來的民間遊藝，主要演出內容為，2牧童各自牽牛到草地吃草，不料2牛為了爭吃同一處青草鬥了起來，牧童們先是勸架，後來變成為了維護自家的牛，互打對方的牛，進而演變成2人大打出手；內容雖然簡單，卻是描述莊稼人家的心聲，在鄉間很受歡迎。

不少看完影片的網友哈哈大笑表示「哎呀～眼睛業障重」、「警察杯杯也太勾錐了」、「警察OS：我早就跟他們套好了，民眾都被我的演技騙了」。