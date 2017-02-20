咳嗽2週不癒莫輕忽 恐為肺阻塞

台中一名男子因肺阻塞發作咳嗽不止緊急就醫，Ｘ光檢查後發現肺氣腫，經大里仁愛醫院胸腔內科主治醫師侯堅緊急投藥治療後才好轉。（記者陳建志攝）

2017-02-20 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名63歲張姓男子，近日因胸悶、咳嗽發作緊急就醫，經胸部Ｘ光檢查，發現兩側肺氣腫嚴重，因有慢性阻塞性肺病（肺阻塞）病史，研判因天冷造成病情發作，經投藥治療後好轉，醫師表示，抽菸、吸二手菸和吸入有害懸浮微粒，都是引發肺阻塞的可能病因，因此症狀為不可回復的器官損壞，提醒民眾若咳嗽2星期以上不癒，要儘快就醫確認病因。

大里仁愛醫院胸腔內科主治醫師侯堅表示，這名張姓患者是吸菸3、40年的老菸槍，有慢性阻塞性肺病（肺阻塞）和糖尿病的病史，因長期追蹤治療病況穩定，不過日前出現胸悶、咳嗽不止的症狀，患者原以為忍一下就會好轉，沒想到越咳越嚴重，到醫院急診時已經出現喘不過氣來的狀況，經X光檢驗發現兩側肺氣腫嚴重，趕緊以類固醇、氣管擴張劑治療後病況才好轉，研判是天冷造成急性發作。

侯堅表示，慢性阻塞性肺病是無法恢復的呼吸道阻塞疾病，引發的原因包括抽菸、氣喘、肺部感染，長期吸入有害懸浮微粒、一氧化碳、二氧化硫，引發肺臟及呼吸道的慢性發炎反應，造成肺部破壞以及小呼吸道狹窄阻塞，因呼氣氣流受阻及肺部空氣滯積，而出現咳嗽、咳痰、喘鳴及呼吸困難等症狀。

侯堅表示，天冷容易造成肺阻塞復發，門診患者一般會增加約2至3成，提醒民眾若咳嗽2星期以上，或者咳痰、呼吸困難，就有可能罹患肺阻塞，建議民眾戒菸及避免接觸二手菸並接種疫苗，煮菜時記得開抽油煙機、避免燒金紙，降低吸入有害懸浮微粒，以預防肺阻塞找上門。