2018台灣燈會在嘉義 各鄉鎮市搶爭副燈區

水上鄉長劉敬祥希望水上鄉北回歸線太陽館設置燈區。（記者林宜樟攝）

2017-02-20 17:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2018年台灣燈會確定在嘉義縣舉辦，消息傳出後，許多鄉鎮市都表態要爭取設置第二燈區或副燈區，爭取燈會商機；水上鄉長劉敬祥在臉書貼文爭取設置第二燈區，請鄉親踴躍分享傳閱，朴子日新文化協會常務理事陳俊哲貼文爭取副燈區，布袋鎮也有民間業者爭取。

2018年台灣燈會在嘉義縣舉辦，縣府預定在縣府縣治特區周邊、太子大道、故宮南院及蒜頭糖廠設置燈區；劉敬祥貼文指出，「2018台灣燈會主打（235愛上我），北回歸線23．5度可否做第二展區？交通方便、腹地適中，拜託！把餅做大」，並貼出北回歸線太陽館照片，許多鄉親都回應贊同，認為這是很好的想法。

陳俊哲則貼文指出，「爭取副燈區設在朴子，皇家御賜花燈在朴子」，如果只有在縣府附近設燈區，周邊鄉鎮市難以受益；看到雲林北港燈區的成功，他認為可以有御賜花燈傳統的配天宮為核心；陳俊哲解釋，花燈的製作有分等級，御賜花燈是宮廷版，在古代是最高等級，希望能爭取設置燈區，恢復百年御賜花燈光榮。

布袋鎮海鮮業者游志豪則認為有熱門景點布袋高跟鞋教堂的布袋鎮也應該要設置燈區，布袋文創HOTEL負責人黃秉森則建議，高跟鞋教堂跟海風長堤都是不錯的設置景點。