高市查獲6處疑私宰活禽 列管追縱39名接觸者
2017-02-20 18:21
〔記者方志賢／高雄報導〕國內爆發禽流感疫情，禽流感中央疫情應變中心宣布部分家禽禁運禁宰7天，高雄市稽查全市公民營市場及攤集場，查獲6處疑似違規陳列活禽或疑私宰活禽，衛生局也列管追蹤39名接觸者，並呼籲民眾遵守「5要6不」，預防新型A型流感及禽流感。
國內禽流感疫情嚴峻，從2月17日起至24日止，部分家禽禁運禁宰7天，高雄市政府針對全市公民營市場及攤集場共391攤販賣禽肉攤商進行清查，迄今查獲6處疑似違規陳列活禽或疑似私宰活禽情事。
衛生局為防範業者密集接觸禽類，可能感染新型A型流感，立即介入調查，並針對6處疑違規攤商及鄰近攤商造冊列管，要求自主健康管理，目前列管追蹤共計39人，皆無疑似症狀出現。
衛生局提醒，業者私宰禽類未經過檢驗，肉品有衛生安全之虞，除了造成禽流感疫情擴散，更可能讓自己身染新型A型流感，進而影響其他民眾健康。
衛生局也呼籲，預防新型A型流感及禽流感，應遵守「5要6不」原則「5要」，是禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「6不」是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
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