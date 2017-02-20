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搶救水資源 嘉南農田水利會農灌中心研發節水技術

2017-02-20  22:12

〔記者楊金城／台南報導〕各地缺水危機又拉警報，未來是個水資源戰爭，節水大作戰，嘉南農田水利會在學甲設有全台唯一的灌溉技術推廣中心，有試驗場試驗田間灌溉節水、耕種新技術，為搶救水資源出力。

曾任嘉南水利會灌溉技術推廣中心主任、現任台灣農業灌溉協會副秘書長陳武松說，嘉南水利會早年只設農業灌溉試驗站，直到民國78年正式成立灌溉技術推廣中心，是全台唯一，肩負灌溉技術研發、技術推廣、教育推廣的任務。

嘉南農田水利會長楊明風說，水利會供灌面積8萬多公頃，光是一期作農業灌溉用水量就要3.7億噸，而冬天少雨一向是南部地區的枯水期，為搶救水資源，水利會不只要啟動掌水工加強調控灌溉的節水措施，給水路、排水路也都陸續更新，今年至5月底，預估合計現有3.6億噸的曾文、烏山頭兩水庫屆時蓄水量還有約1億噸水。

由於水利會灌溉技術推廣中心的設施老舊，農委會也補助經費加上水利會配合款合計近1800萬元在今年更新設備，新設土壤實驗室、改建農業氣象站、露天滲漏計等工程。

灌溉技術推廣中心主任黃介銘說，占地1.2公頃的中心試驗場也設有試驗田區、溫室，栽種水稻、果樹、蔬菜、雜糧（大豆、玉米、高粱等）在新的耕種技術、灌溉技術下的用水量、單位產量，有新技術就推廣給農民使用，像噴灌、滴灌系統也由推廣中心補助農民49%設置費用，目前並和屏科大、嘉義大學合作試驗水稻單株、紋溝栽種試驗，希望未來降低種稻用水量。

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  • 露天滲漏計和後方農業氣象站等設施要改善。（記者楊金城攝）

    露天滲漏計和後方農業氣象站等設施要改善。（記者楊金城攝）

  • 水稻田灌溉用水量試驗田，有水表計算用水量。（記者楊金城攝）

    水稻田灌溉用水量試驗田，有水表計算用水量。（記者楊金城攝）

  • 水利會灌溉技術推廣中心主任黃介銘說明中心試驗場也有溫室試驗滴灌系統用來栽培蔬果農作物。（記者楊金城攝）

    水利會灌溉技術推廣中心主任黃介銘說明中心試驗場也有溫室試驗滴灌系統用來栽培蔬果農作物。（記者楊金城攝）

  • 試驗場的水稻種植實驗，計算節水量。（記者楊金城攝）

    試驗場的水稻種植實驗，計算節水量。（記者楊金城攝）

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標題：搶救水資源 嘉南農田水利會農灌中心研發節水技術


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