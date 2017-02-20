搶救水資源 嘉南農田水利會農灌中心研發節水技術
2017-02-20 22:12
〔記者楊金城／台南報導〕各地缺水危機又拉警報，未來是個水資源戰爭，節水大作戰，嘉南農田水利會在學甲設有全台唯一的灌溉技術推廣中心，有試驗場試驗田間灌溉節水、耕種新技術，為搶救水資源出力。
曾任嘉南水利會灌溉技術推廣中心主任、現任台灣農業灌溉協會副秘書長陳武松說，嘉南水利會早年只設農業灌溉試驗站，直到民國78年正式成立灌溉技術推廣中心，是全台唯一，肩負灌溉技術研發、技術推廣、教育推廣的任務。
嘉南農田水利會長楊明風說，水利會供灌面積8萬多公頃，光是一期作農業灌溉用水量就要3.7億噸，而冬天少雨一向是南部地區的枯水期，為搶救水資源，水利會不只要啟動掌水工加強調控灌溉的節水措施，給水路、排水路也都陸續更新，今年至5月底，預估合計現有3.6億噸的曾文、烏山頭兩水庫屆時蓄水量還有約1億噸水。
由於水利會灌溉技術推廣中心的設施老舊，農委會也補助經費加上水利會配合款合計近1800萬元在今年更新設備，新設土壤實驗室、改建農業氣象站、露天滲漏計等工程。
灌溉技術推廣中心主任黃介銘說，占地1.2公頃的中心試驗場也設有試驗田區、溫室，栽種水稻、果樹、蔬菜、雜糧（大豆、玉米、高粱等）在新的耕種技術、灌溉技術下的用水量、單位產量，有新技術就推廣給農民使用，像噴灌、滴灌系統也由推廣中心補助農民49%設置費用，目前並和屏科大、嘉義大學合作試驗水稻單株、紋溝栽種試驗，希望未來降低種稻用水量。
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