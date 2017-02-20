| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
 首頁 > 生活

教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...

許多退伍軍人擔心被教召。圖為示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者蔡清華攝）

2017-02-20  17:52

〔即時新聞／綜合報導〕當過兵的男性最怕聽到「教召」兩字！為了讓退伍軍人方便安排工作，國防部本月14日推出「召集查詢系統」，民眾可以上網查到是否「中獎」，不過有網友質疑，退伍多年都沒被教召，結果此次一查就中，他抱怨查詢系統根本是「報名系統」。

國防部宣布啟用「召集查詢系統」，退伍男性可透過手機掃瞄「動員通知書」的QR Code，或上網輸入基本資料，就能查到年度內的動員符號、動員部隊、召集地點及召集日期，以利民眾安排生活或工作行程。不過有網友一查馬上中獎，反問「該不會是『報名系統吧』？」

PTT網友MoonNK日前發文，他表示自己過去都沒被教召，結果這次一查就中獎，不過只有1天，隨後他又輸入弟弟的基本資料，沒想到結果同樣慘烈，他無奈說「我真的很對不起我弟...7天，這到底是報名系統還是查系統啦！？有沒有國防部弄這套系統的八卦？」

網友也開玩笑說，「教召系統還是釣魚系統？」、「其實那是『召集報名系統』，輸入資料馬上報名」、「會查代表有責任感，優先幫您排入下年度」、「原來是釣魚系統啊」，不過也有人表示查詢後沒被召集。

廣告
  • 國防部推出教召系統原本是美意，不過現在已有許多網友表示不敢查詢。（圖擷自國防部）

    國防部推出教召系統原本是美意，不過現在已有許多網友表示不敢查詢。（圖擷自國防部）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防部 教召 教召查詢
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.