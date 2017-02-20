教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
2017-02-20 17:52
許多退伍軍人擔心被教召。圖為示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者蔡清華攝）
〔即時新聞／綜合報導〕當過兵的男性最怕聽到「教召」兩字！為了讓退伍軍人方便安排工作，國防部本月14日推出「召集查詢系統」，民眾可以上網查到是否「中獎」，不過有網友質疑，退伍多年都沒被教召，結果此次一查就中，他抱怨查詢系統根本是「報名系統」。
國防部宣布啟用「召集查詢系統」，退伍男性可透過手機掃瞄「動員通知書」的QR Code，或上網輸入基本資料，就能查到年度內的動員符號、動員部隊、召集地點及召集日期，以利民眾安排生活或工作行程。不過有網友一查馬上中獎，反問「該不會是『報名系統吧』？」
PTT網友MoonNK日前發文，他表示自己過去都沒被教召，結果這次一查就中獎，不過只有1天，隨後他又輸入弟弟的基本資料，沒想到結果同樣慘烈，他無奈說「我真的很對不起我弟...7天，這到底是報名系統還是查系統啦！？有沒有國防部弄這套系統的八卦？」
網友也開玩笑說，「教召系統還是釣魚系統？」、「其實那是『召集報名系統』，輸入資料馬上報名」、「會查代表有責任感，優先幫您排入下年度」、「原來是釣魚系統啊」，不過也有人表示查詢後沒被召集。
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